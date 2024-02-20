الأرصاد تحذر.. أمطار جيدة ورعدية وجريان للأودية في بعض المناطق

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب آخر المساء، اليوم الثلاثاء، على مناطق الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

ومن المتوقع، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الفرصة جيدة لتساقط الأمطار يوم الغد الأربعاء، خاصة على بلديات “درج ونالوت والحمادة والقريات وجنوب سرت الساحل من رأس اجدير إلى مصراتة”، يصحبها خلايا رعدية، ما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال جريان بعض الأودية المحلية.

ظهور ضباب آخر الليلة

ونبه المركز، في نشرته اليومية، خاصة رعاة المواشي بالقرب من مجاري الأودية، من انخفاض درجات الحرارة في المناطق سالفة الذكر.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، يكون الطقس دون تغير على باقي مناطق البلاد، مع ظهور ضباب آخر الليلة وصباح الغد على بعض مناطق الجبل الأخضر.

تفاصيل حالة الطقس

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة جبل نفوس، تتكاثر السحب من آخر مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة جيدة يوم الغد خاصة على الدواخل (القريات وابوقرين ونالوت وجنوب سرت)، تصحبها خلايا رعدية أحيانًا.

وبالنسبة لحركة الرياح، فهي متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16–20)مْ، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، يتوقع قليلًا من السحب واحتمال ظهور الضباب في أوقات متأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

الرياح متغيرة الاتجاه تتجه نحو الجنوب الشرقي وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.

لمناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، يتوقع أيضًا تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة على فترات وتكون جيدة في الحمادة، تصحبها خلايا رعدية.

الرياح تتجه من الشرق إلى الشمال الشرقي وتتحول في اليوم الثاني إلى الشمال الغربي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية مع انخفاض في غدامس والحمادة.

لمناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، يتوقع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و 23 درجة مئوية مع زيادة طفيفة يوم الغد.