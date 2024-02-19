مدير عام صندوق التنمية والإعمار يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

أدى المدير العام لصندوق التنمية والإعمار، المهندس بالقاسم حفتر، اليوم الاثنين، اليمين القانونية، أمام رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

وكلف مجلس النواب، المهندس بالقاسم حفتر، مديرًا عامًا لصندوق التنمية والإعمار، وفقًا للقرار رقم (3) لسنة 2024.

وفي 28 ديسمبر من العام الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، أسامة حمّاد، قرارًا يقضي بتكليف المهندس بالقاسم خليفة بالقاسم حفتر، مديرًا تنفيذيًا لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة.

وسبق ذلك قرار مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء إعصار دانيال.

ودعت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، عمداء البلديات المتضررة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي، إلى إعداد كشوف وقوائم دقيقة بخطط العمل والمشروعات الجديدة للعام 2024، بحسب ما أعلنت الحكومة.

والسبت الماضي، أكد المدير العام لصندوق التنمية والإعمار بالقاسم خليفة حفتر، أن 2024 سيكون عامًا لإعمار جميع البلديات.

جاء ذلك في كلمة خلال تدشين مشروعات إعمار وتطوير في درنة، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد.

وقال بالقاسم خليفة حفتر: “سيجري إعمار جميع البلديات والمناطق.. صندوق التنمية والإعمار سيكون داعمًا لمشاريع التنمية لسنة 2024”.

ومن بين المشاريع استكمال مشروع 2000 وحدة سكنية بمرافقها وخدماتها وبنيتها التحتية، وإعمار جامعة درنة، وبناء جسور حديثة، وصيانة وإعادة بناء وتأهيل وصيانة عديد المدارس والمؤسسات الحكومية، وغيرها من المشاريع.