محكمة استئناف طرابلس: إلغاء مذكرة تفاهم بين حكومة الدبيبة وتركيا

أخبار ليبيا 24

قضت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الاثنين، بإلغاء مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وتركيا، بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات المبرمة في عام 2022.

وفي العاشر من يناير العام 2023، قضت الدائرة الثالثة (دائرة القضاء الإداري) في محكمة استئناف طرابلس، بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا في مجالات الطاقة الهيدروكربونية، وذلك في الشق المستعجل.

وفي الثالث من أكتوبر العام 2022، وقعت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مذكرة التفاهم، خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من أنقرة ضم كلًا من وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة، ومستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية ورئيس الأركان العامة.

وأثار توقيع الحكومة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات، ردود فعل معارضة لهذه الخطوة من جانب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والحكومة الليبية، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار السياسي.

وبرر المعارضون موقفهم، بعدم اختصاص رئيس حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بتوقيع أي اتفاقات يترتب عليها التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية، وفق ما تنص عليها أولويات السلطة التنفيذية في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل التي أقرها ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعات تونس في نوفمبر العام 2020 برعاية الأمم المتحدة.