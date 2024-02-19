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“مجزرة أبوسليم”.. حمّاد يعرض “العون” لبسط الأمن بغرب ليبيا

19 فبراير، 2024 9:22 ص
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أخبار ليبيا 24

قال أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان إن سيناريو الفوضى والعبث لازال مستمرا جراء سيطرة المجموعات المسلحة على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة لمد يد العون لبسط الأمن.

وفي بيان فجر اليوم الإثنين حول “مجزرة أبوسليم” التي أدت إلى مقتل عشرة أشخاص قال “حمّاد”: “نستنكر وبأشد العبارات الجريمة التي هزّت أركان الإنسانية في غرب البلاد بعد مقتل 9 شباب بمشروع الهضبة بطرابلس”.

وأضاف: “لا يزال سيناريو الفوضى والعبث مستمرا جراء سيطرة المجموعات المسلحة على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس”.

ودعا “حمّاد” إلى التحقيق في الواقعة. وقال: “ندعو النائب العام إلى فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الواقعة.. نؤكد استعداد الحكومة الليبية إلى مد يد العون لبسط الأمن والسيطرة على الأوضاع الأمنية في مناطق غرب البلاد وتأمينها، مثلما تم تأمين مناطق شرق البلاد وجنوبها التي أصبحت أمنة ومستقرة بفضل مجهودات القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالحكومة الليبية”.

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جريمة بشعة

وبينما كان وسط العاصمة يشهد احتفالا للحكومة منتهية الولاية بذكرى ثورة 17 فبراير شهد حي حي الهضبة في بلدية أبوسليم بالعاصمة طرابلس، مقتل 10 أشخاص – بعضهم تعود تبعيته لجهاز دعم الاستقرار- في ظروف غامضة من قبل مسلحين مجهولين، حسبما أعلنت مديرية أمن طرابلس.

وقال خليل وهيبة مدير أمن طرابلس، في إيجاز صحفي: ” النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في المجزرة.. تبين إصابة الجثامين بعدة أعيرة نارية.. جرى نقلها إلى دار الرحمة بمستشفى حوادث أبوسليم وأمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعي“.

وتمثل هذه الجريمة من أبشع الجرائم التي تشهدها العاصمة طرابلس وشكّلت صدمة لدى سكان ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الجريمة تشكل تذكيرًا آخر بالتحذيرات المتكررة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي.

وأضافت، أن التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس.

 

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19 فبراير، 2024 9:22 ص
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