ليلة رعب.. طرابلس تعيش مجزرة جديدة بالتزامن مع احتفالات “الحمد”

أخبار ليبيا 24

أمضى سكان حي الهضبة في بلدية أبوسليم بالعاصمة الليبية طرابلس، ليلة غلب عليها الذعر والهلع، بعد مجزرة جديدة، أُطلق عليها “مجزرة أبو سليم”، وراح ضحيتها 10 قتلى حسبما أعلنت مديرية أمن طرابلس.

المجزرة التي وقعت في أحد الأحياء الغربية لطرابلس، بُعيد منتصف ليل السبت، أثارت ذعرًا بين السكان في ليلة شتوية باردة، لن تمحى من ذاكرة من عايش ذلك الرعب في الأحياء القريبة.

عائلات المغدور بهم ستقيم مآتمها دونما إجراء مراسم الدفن لأبنائهم -على أقل تقدير اليوم وغدًا- وذلك كون أن النيابة العامة أمرت بعرض الجثامين على الطب الشرعي لمعرفة زمن الواقعة وآلية حدوثها وبيان السلاح المستعمل بها وتحريز الذخيرة وعرضها على خبير الأسلحة.

مجزرة أبوسليم حدثت بالتزامن مع ذكرى ثورة فبراير، وفي مكان ليس ببعيد عن احتفالات “الحمد” التي أطلقها عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية الولاية، لتكون احتفالات الحمد مرافقة لجريمة يندى لها جبين الإنسانية، رغم وعود الدبيبة بأن العاصمة طرابلس أصبحت تعيش الاستقرار والأمن، ليكون الوضع الذي تحدث عنه الدبيبة مناقضًا للواقع الذي تعيشه طرابلس بسبب انتشار السلاح وتغول الميليشيات المسيطرة عليها.

لا يتغير الموقف في طرابلس بمرور الوقت، إذ تعيش العاصمة بين الفترة والأخرى اشتباكات مسلحة تتوقف بتدخلات قبلية وأهلية، لكن “النار تبقى تحت الرماد”، لعدم انضباط السلاح في أيدي عناصر الميليشيات، الذين دائمًا ما يحتكمون إليه لتصفية حساباتهم.

وفيما تقود الأمم المتحدة وأطراف محلية وغربية مساعيًا لوضع حل للأزمة السياسية، تظل معضلة المليشيات التحدي الأكبر الذي يهدد أي عملية سياسية في ليبيا، لعدة أسباب؛ أبرزها تحكم تلك العناصر المسلحة في الغرب الليبي والتي توجد فيها المؤسسات الاقتصادية والسيادية، إضافة إلى أماكن تمركز البعثات الدبلوماسية.

البعثة الأممية في ليبيا اكتفت كعادتها بإدانة حادثة القتل ووصفها، بـ”العنيفة”، مؤكدة مواصلتها متابعة الوضع عن كثب، مشيرة إلى أن الواقعة تذكر بتحذيرات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، حول أن التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة للوضع الأمني الهش في طرابلس.

تلك البعثة الأممية حثت السلطات الليبية متمثلة في عبدالحميد الدبيبة، على ضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل والعمل على منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد والمزيد من العنف.