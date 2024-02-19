كنز سلمه مواطن.. الرأس الرخامي للابن الثاني للإمبراطور سبتيموس يظهر بطرابلس

أخبار ليبيا 24

ظهر رأس رخامي نادر للابن الثاني للإمبراطور الروماني الليبي الأصل سبتيموس سيفروس “قيتا”، اليوم الاثنين، في العاصمة الليبية طرابلس.

ويعد الرأس الذي سلمها المواطن، منير حسن البركي، إلى مصلحة الآثار الليبية، قطعة أثرية نادرة، وفق ما أعلنت المنصة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وتتمتع القطعة الأثرية بقيمة تاريخية عالية، إذ تعدّ من الآثار النادرة لقيتا، التي نجت من أعمال التدمير التي نفذها أخوه الأكبر الإمبراطور “كاراكلا” في إطار سعيه للانفراد بالحكم وانتهت بقتل قيتا عام 217 ميلادي.

وقال رئيس مصلحة الآثار الليبية، محمد فرج، إن القطعة الأثرية التي سلمها “البركي” من أهم القطع التي سيجري عرضها داخل المتحف الوطني.

وكرم عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، المواطن الذي سلم قطعة أثرية نادرة إلى مصلحة الآثار.

وأشاد الدبيبة بمبادرة المواطن وتسليمه القطعة الأثرية، مثمنًا مبادرته التي تجسد وعيًا بأهمية هذه الآثار وقيمتها التاريخية العالية، ومنوهًا بضرورة التحفظ عليها وعرضها في المتحف الوطني كجزء من ذاكرة الوطن.

وحضر مراسم تسليم القطعة الأثرية والتكريم، الخبير الدولي في مجال الآثار، حافظ الولدة، ورئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، اللواء السنوسي صالح، ورئيس مصلحة الآثار محمد فرج.

و”قيتا” هو ابن سبتيموس سيفروس المولود في مدينة لبدة الكبرى في عام 145 ميلادي، لعائلة عريقة بمدينة لبدة، وكانت أسرته من طبقة الإكواتيس وهي من أرقى الطبقات في لبدة الكبرى وقتها لأب من أصول بونيقي- واسمه بوبليوس سيبتيموس قيتا وجده لوسيوس سيبتيموس سيفيروس.