طرابلس.. مقتل وافدة أفريقية على يد زميلة “مستغلة”

أخبار ليبيا 24

لقيت وافدة أفريقية مصرعها جراء الضرب المبرح، على يد وافدة أفريقية أخرى تستغل الوافدات للعمل بخدم المنازل وتتقاضى مرتباتهن لمدة سنة ونصف، بحسب رواية مديرية أمن طرابلس.

ووفقًا للرواية الرسمية، ذكرت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاثنين، أن وافدة أفريقية، ترتكب جريمة استغلال الوافدات في العمل بخدم المنازل، وتتقاضى رواتبهن لمدة سنة ونصف ثم تتركهن يعملن لحساب أنفسهن.

وأضافت المديرية، أن الوافدة تعتدي بالضرب على العاملات ومن بينهن المجني عليها.

وكشفت المديرية، عن أن الضحية نقلت لأحد مستشفيات العاصمة، وبالكشف عنها اتضح أنها مفارقة للحياة.

وقالت المديرية، إن المرأة التي نقلت المجني عليها للمستشفى، أفادت بأن الجانية تعمل بأحد المنازل بمنطقة تاجوراء، وأنها من أحضرتهن للبلاد، وتعتدي عليهن بالضرب، وتأخذ رواتبهن لمدة سنة ونصف قبل أن تتركهن يعملن لحساب أنفسهن.

وتابعت المديرية: “ألقي القبض على المتهمة واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية وأحيلت لمركز باب بن غشير من حيث الاختصاص”.

وتسلط هذه الجريمة الضوء على الجرائم المتزايدة التي يرتكبها المهاجرون غير الشرعيين في ليبيا.

وترتبط ليبيا بظاهرة الهجرة غير الشرعية، كدولة عبور من جنوب الصحراء إلى أوروبا. وينعكس الأمر سلبًا على أمن البلاد القومي والاجتماعي والاقتصادي.

وغالبًا ما سجلت السلطات الأمنية في عدة مدن، منها طرابلس وبنغازي، جرائم ارتكبها الوافدون تمثلت في القتل والخطف والسرقة والابتزاز.