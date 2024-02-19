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سارق “مطلوب” يعتدي على شرطي في طرابلس

19 فبراير، 2024 2:49 م
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أخبار ليبيا 24

اعتدى مطلوب أمنيًا على أحد عناصر البحث الجنائي في طرابلس، في أثناء القبض عليه بتهم متعلقة بالسرقة، ما أدى إلى إصابة الشرطي بجروح بسيطة، وفق ما ذكرت مديرية أمن طرابلس.

وقالت المديرية، اليوم الاثنين، إن ضبط المتهم جاء في إطار تنفيذ المهام المناطة بمكتب البحث الجنائي.

وأضافت: “في أثناء تتبع المطلوبين في قضايا جنائية، تمكن أعضاء المكتب من ضبط أحد المتهمين المطلوب في عدة سرقات، فقاوم رجال الأمن واعتدى على عضو دورية، ما ألحق به أذى بسيطًا”.

وذكرت: “جرى تفتيشه ووجد بحوزته سلاح ناري وذخيرة.. وجرى ضبط أقواله وأحيل لمركز غوط الشعال من حيث الاختصاص، بتهمة مقاومة رجال الأمن والإيذاء البسيط وحيازة سلاح بدون ترخيص”.

هذا وذكرت المديرية، أن أعضاء التحري بمركز شرطة المدينة ضبطوا 21 مطلوبًا للعدالة.

وقالت المديرية، إن المركز استقبل، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الحالي، 15 بلاغًا، صنفت لجرائم نصب ومضايقة وضرب وتهديد وسب وحيازة أسلحة بلا ترخيص وتشهير والايذاء البسيط، إضافة إلى التهديد.

وكشفت المديرية، عن تسجيل 23 جنحة. وقال: “جرت أعمال القبض بالتعاون مع أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي.. ولقد جرى ضبط أقوالهم وإحالتهم للنيابة من حيث الاختصاص”.

وفي إطار جرائم السرقة، قالت مديرية أمن طرابلس، إن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بالبحث الجنائي استرجع سيارة “هيونداي سوناتا” مسروقة من دائرة حي الأندلس.

وأضافت أن السيارة عثر عليها بمدينة أخرى، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فيها جرى جلب المركبة وأحيلت رفقة محضرها إلى المركز المختص.

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19 فبراير، 2024 2:49 م
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