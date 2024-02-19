“إسكان الدبيبة”: 1165 منزلًا متضررًا بسبب ارتفاع المياه في زليتن

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الإسكان والتعمير بالحكومة منتهية الولاية، إن عدد ملفات المتضررين من جراء ارتفاع منسوب المياه في زليتن بلغ 1165 ملفًا، حتى يوم أمس الأحد.

وأوضحت الوزارة، اليوم الاثنين، أن 177 ملفًا من الملفات المسلمة إلى لجنة يوجد بها نواقص ولم تعتمد من قبل مخاتير المحلات.

وأكّدت أن لجنة حصر أضرار مدينة زليتن تستمر في تقييم المباني المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وذكرت أن اللجنة تجري تقييمًا للمباني المتضررة، فقد حدث تصدع وهبوط أساسات لمنازل بعض المواطنين بارتفاع منسوب المياه الجوفية. واللجنة شكلت بقرار من أبوبكر الغاوي، وزير الإسكان والتعمير.

حجم ارتفاع المياه في زليتن

من جهتها، قالت بلدية زليتن، إن ارتفاع المياه الجوفية عن البحر في المنطقة يصل إلى 15 مترًا.

وانطلقت في زلين عملية حفر الآبار الاسترشادية من قبل جهاز حفر الآبار المكلف من وزير الحكم المحلي، بالتنسيق مع لجنة الأزمات والطوارئ بالبلدية.

كما تعمل شركة المياه والصرف الصحي، ضمن الحملة المكثفة لتخفيض منسوب المياه عبر شفط المواقع المتضررة وشفط الآبار السوداء.

ويأتي ذلك ضمن أعمال التقليل من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، التي تسببت في تضرر عدد من الأحياء. ولا تزال فرق الدراسة، ومن بينها فريق إنجليزي ومصري وآخر يوناني وخبراء من المؤسسة الوطنية للنفط، لم تظهر أي نتائج حول أسباب ارتفاع منسوب المياه.

وتتولى الشركات المكلفة من المؤسسة الوطنية للنفط، تنظيف حوض تجميع مياه الأمطار بمحلة “البازة” في زليتن.

وأرسلت المؤسسة الوطنية للنفط، مضخات، للمساعدة في شفط المياه، التي تقدر بنحو 12 ألف برميل في الساعة، وفق ما ذكرت بلدية زليتن.