روسيا تحذر الغرب: لا تدفعونا لتدمير “أماكنكم التاريخية الجميلة” بالأسلحة النووية

أخبار ليبيا 24

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، من أن أي محاولة لإعادة روسيا إلى حدود عام 1991، ستضطرها لاستخدام ترسانتها الاستراتيجية النووية وضرب كييف وبرلين ولندن وواشنطن.

وكتب “مدفيديف”، عبر صفحته على “تلغرام”: “سيؤدي انهيار روسيا إلى عواقب وخيمة أكثر بكثير من نتائج الحرب العادية، وأي حرب طويلة الأمد. محاولات إعادة روسيا إلى حدود عام 1991 لن تؤدي إلا إلى شيء واحد وهو حرب عالمية مع الدول الغربية باستخدام الترسانة الاستراتيجية النووية الروسية، لضرب كييف وبرلين ولندن وواشنطن، وكل الأماكن التاريخية الجميلة الأخرى المدرجة منذ أمد على قائمة أهداف ثالوثنا النووي”.

ودعا الدول الغربية لإعادة كل شيء لروسيا قبل فوات الأوان، وإلا فإنها ستعيده بأكبر خسائر ممكنة للعدو، مثلما حدث في أفدييفكا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحرير مدينة أفدييفكا الاستراتيجية، في جمهورية دونيتسك، وأكدت أن ذلك سيبعد قوات كييف عن مدينة دونيتسك، ويمنع قصفها من الجانب الأوكراني.

وفي أول ردة فعل غربية، على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الخاصة باستخدام “الترسانة النووية الروسية” ضد العواصم الغربية، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، شتيفن هيبشترايت، أن المجلس “أحيط علمًا بالتصريحات”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء الألماني، اليوم الاثنين، وخلاله أكد “هيبشترايت” أن المعلومة وصلت واضحة.