خلال افتتاح كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية ببنغازي.. “أبو زريبة”: نبراس لأبناء الوطن

أخبار ليبيا 24

افتتحَ وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الاثنين، كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية ببنغازي.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد “أبوزريبة” أهمية رفع كفاءة العمل الشرطي والأمني، وتنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات الملائمة للواقع المتطور ومواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.

وأشار “أبوزريبة” إلى أن الكلية تأسست لتكون نبراسًا لأبناء وطننا، وخاصة رجال المؤسسة الأمنية، للارتقاء بهم ومواكبة التطورات العالمية.

وأوضح وزير الداخلية، أن افتتاح الكلية يأتي في إطار سعي الوزارة للقضاء على المركزية وتوفير فرص التعليم والتطوير لأبناء المؤسسة في المنطقة الشرقية، وأكد أيضًا عزمه إنشاء كلية مماثلة في المنطقة الجنوبية لتعزيز المؤسسات العلمية في نفس المجال، داعيًا جميع منتسبي الوزارة لتسليح أنفسهم بالعلم لتحسين الأداء الأمني، كما أعرب عن التزامه بتوفير جميع الموارد والإمكانيات اللازمة للتطوير ورفع المستوى العلمي.

وأشاد الحضور بجهود وزارة الداخلية في افتتاح هذا الصرح العلمي المهم، الذي يهدف إلى تخريج كوادر علمية متخصصة في مجالات الأمن والقانون المختلفة، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية تمكن الطلاب من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

حضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، وعميد الكلية، اللواء الدكتور خالد الفايدي، ولفيفٌ من مدراء الإدارات والأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية.

وحضر الحفل أيضًا المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي، المستشار آدم العريبي، وعضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس، سلطنة المسماري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، مهدي السعيطي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، الفريق أسامة الدرسي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي.

وعلى هامش الحفل، جرى تكريم القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، والنائبة “سلطنة المسماري”، ووزيري الداخلية والتعليم العالي، ووكيل الوزارة، ومدير أمن بنغازي، وعميد الكلية.