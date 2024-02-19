خام برنت “النفط الليبي” ينخفض لأكثر من نصف دولار أمريكي للبرميل

أخبار ليبيا 24

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، الذي تندرج تحته أغلب صادرات النفط الليبي، اليوم الإثنين، 55 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 82.92 دولار للبرميل.

يأتي ذلك مع عودة اهتمام المستثمرين إلى توقعات الطلب بعد تقارير عن ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وفقا لرويترز.

وتعتمد ليبيا، التي تملك أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، بشكل كبير على عائدات صادرات “خام برنت”. وتستهدف المؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج من النفط الخام إلى 2 مليون برميل.

ويبلغ إنتاج النفط الخام الحالي في ليبيا مليون و212 ألف برميل يوميًا، وفق آخر تحديث للمؤسسة الوطنية للنفط، قبل ستة أيام.

ولزيادة معدلات الإنتاج، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنها تعتزم حفر 245 بئرًا وصيانة 1335 بئرًا، خلال عام 2024.

وعادات المبيعات الخارجية للنفط الخام بلغت في يناير 2024 أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي، بحسب المؤسسة.

وتراجع عقد مارس للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، الذي ينتهي يوم الثلاثاء، 41 سنتًا، أو 0.5٪، إلى 78.78 دولارًا.

وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل بنسبة 0.7%، أو 54 سنتًا، إلى 77.92 دولارًا.

واستقرت عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع يوم الجمعة، إذ عوضت التوترات “الجيوسياسية” في الشرق الأوسط تباطؤ توقعات الطلب من وكالة الطاقة الدولية.

وأثار ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المخاوف من أن التضخم الثابت وارتفاع أسعار الفائدة سيحد من نمو استهلاك الوقود.