جنرالات النيجر المنقلبون يهددون أوروبا بـ”الهجرة غير الشرعية”.. وليبيا الضحية

أخبار ليبيا 24

ليبيا لم تكن بِمَنأىً عما يحدث حولها في الدول الأفريقية التي تشهد تغيرات سياسية والتي قد تكون لها تأثيرات في تغيير الوضع في المنطقة، بل وفي دول ما وراء البحار، مما يجعل ملف الأزمة السياسية في ليبيا من أهم الملفات التي تفرض نفسها على دول المنطقة والدول الأوروبية.

انقلابات الدول الأفريقية تعقد ملف الهجرة

ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا زاد في تعقيداته انقلاب النيجر، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، في تقريرها تزايد تدفّق المهاجرين إلى ليبيا والجزائر بصورة كبيرة، منذ إلغاء النيجر قانون تجريم تهريب البشر، وهو ما سيزيد من تعقيد حل ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

المنظمة الدولية للهجرة أوضحت أنّ الجنسيات الرئيسية للأشخاص الذين رُصدوا عند نقاط مراقبة تدفّق المهاجرين، تعود إلى النيجر (75 في المائة) ونيجيريا (سبعة في المائة) وتشاد (خمسة في المائة) ومالي (اثنان في المائة).

إن ارتفاع عدد المهاجرين الواصلين إلى ليبيا أصبح يدق ناقوس الخطر ليس في المنطقة فقط بل صار يهدد الدول الأوروبية، من خلال تزايد أعداد المهاجرين الواصلين من ليبيا بعد إلغاء النيجر لقانون تهريب البشر، الأمر الذي سيثقل كاهل الدول الأوروبية من خلال ارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين إليها من ليبيا، وهو ما يجعل الخروج من الأزمة السياسية في ليبيا أمر مهم لدول المنطقة بل وحتى الدول الأوروبية.

النيجر لم تكتف بإلغاء قانون تجريم الهجرة غير الشرعية، فهي تضغط على الدول الأوروبية من خلال تأكيد رئيس الانقلاب العسكري، عبد الرحمن يتاني، احتمال إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي، باعتبارها “خطوة للخروج والتخلص من الاستعمار”، وذلك بعد أسبوعين من إعلان الدول الثلاث الخروج من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.

بدورهم، لوّح قادة عسكريون في دول غرب أفريقيا بإرسال قوات إلى النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في حل الأزمة هناك.

وحث مفوض السلام والأمن للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، عبد الفتاح موسى، على أن تحافظ “إيكواس” على إتاحة الفرصة أمام الجهود الدبلوماسية، في الوقت الذي تؤيد فيه بعض الدول الأعضاء التدخل عسكريًا لإعادة رئيس النيجر المنتخب، محمد بازوم، إلى منصبه.

ارتفاع أعداد المهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا

كل التغيرات السياسية في دول أفريقيا تجعل من دول أوروبا أمام أزمة تفاقم الهجرة غير الشرعية، بحيث ستشهد الشواطئ الأوروبية ازديادًا في عدد المهاجرين الواصلين إليها عبر ليبيا.