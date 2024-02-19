“تحذير جوي”.. الأرصاد: أمطار رعدية تُحدث جريانا للأودية على الدواخل بغرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

تتأثر مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم غد الثلاثاء بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يكون مصحوب بتكاثر للسحب، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

مركز الأرصاد قال، اليوم الإثنين، إن السحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على الدواخل الغربية (درج – الحمادة – القريات – جنوب سرت) ويصحبها خلايا من السحب الرعدية. وحذّر مركز الأرصاد، من أن الأمطار قد تسبب في جريان بعض الأودية.

وقال مركز الأرصاد: “تشمل فرصة سقوط الأمطار يوم الأربعاء على أغلب مناطق الشمال الغربي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة”.

والأجواء اليوم الإثنين معتدلة نسبيًا على معظم مناطق البلاد، مع ظهور ضباب آخر الليلة وصباح يوم الغد على بعض مناطق الجبل الغربي ومناطق الشمال الشرقي.

سرعة الرياح

وبحسب “مركز الأرصاد” الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة بمناطق شمال غرب ليبيا. وتتحول من مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17–20) مئوية وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الأربعاء، بحسب نشرة الطقس لـ “مركز الأرصاد”.

أمّا في مناطق جنوب غرب ليبيا، فالرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط. ودرجات الحرارة القصوى، في تلك المناطق، تتراوح ما بين (20–26) مئوية.

وفي شمال شرق ليبيا، الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة وتتحول مساء الغد إلى جنوبية غربية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15–20) مئوية.

وتكون الرياح في مناطق جنوب شرق ليبيا شمالية شرقية خفيفة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20–22) مئوية.