انتشار أمراض جلدية في بئر الغنم جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية

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تسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة بئر الغنم الواقعة بالجنوب الغربي لطرابلس، في تسجيل حالات مصابة بأمراض جلدية في المناطق المتضررة.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، افتتاح عيادات جلدية في منطقة بئر الغنم.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الاثنين، أرسلت إدارات الطوارئ الصحية والخدمات الصحية بالمناطق، والمناطق الصحية المتكاملة، ثلاث فرق طبية تتضمن إخصّائي جلدية وصحة عامة وباطنة وعناصر تمريض، إلى بئر الغنم، بالتنسيق مع مستشفى بئر الأسطى ميلاد للأمراض الجلدية ببلدية تاجوراء.

وأشارت الوزارة إلى الكشف على 215 حالة في العيادات، من بينها حالات داخل مركز إيواء المهاجرين، وتقديم العلاج المناسب لمختلف الحالات.

وأكدت عملها بالتنسيق مع إدارة الخدمات الصحية الزاوية الجنوب، وفرق الرصد والتقصي التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في كل من بلديتيّ الزاوية الجنوب ويفرن ومستشفى يفرن العام، ومركز الطب والطوارئ فرع الغربية على تقييم الوضع الصحي بمنطقة بئر الغنم باستمرار، ووضع التدخلات اللازمة على مختلف مستويات الرعاية الصحية الأولية.

وارتفاع المياه الجوفية في بئر الغنم يأتي بالتزامن مع تفاقم الظاهرة في زليتن، إذ تسببت في تضرر عدد من الأحياء. ولا تزال فرق الدراسة، ومن بينها فريق إنجليزي ومصري وآخر يوناني وخبراء من المؤسسة الوطنية للنفط، لم تظهر أي نتائج حول أسباب ارتفاع منسوب المياه في زليتن.