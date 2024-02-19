الهلال يستضيف الأنوار.. وعينه على المزاحمة في قمة المجموعة الأولى

أخبار ليبيا 24

يستضيف نادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، نظيره الأنوار، على ملعب شهداء بنينا، ضمن الأسبوع الثالث من إياب منافسات الدوري الممتاز لحساب المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء. ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر النصر، فيما يأتي الأنوار في المركز السابع بـ 10 نقاط.

وقال “كريم السباعي”، مساعد مدرب الهلال: “إن المباراة مهمة في سباق السداسي.. علينا أن نكون جاهزين لكي يكون الفوز يكون حليفنا”. وسيفتقد الهلال خدمات بعض لاعبيه بسبب الإصابات، وفق ما صرح به السباعي.

وأكد “السباعي”، أن الهلال جاهز ذهنيًا للمواجهة، والفوز سيجعله يستعد جيدًا للمواجهات الأفريقية المقبلة بكأس “الكونفدرالية”. وفي حال فوزه سيتساوى الهلال بشكل مؤقت مع النصر في مجموع النقاط.

وعاد الهلال، الأسبوع الماضي، بثلاث نقاط مهمة في الجولة الماضية، عندما فاز خارج ملعبه على فريق المروج بهدفين نظيفين.

في المقابل، خسر الأنوار على ملعبه في الجولة الثانية من مرحلة الإياب أمام التحدي بنتيجة 1:0.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة، غدًا الثلاثاء، بمواجهتين على ملعب شهداء بنينا، إذ تجمع المواجهة التحدي والتعاون وفي المواجهة الثانية يستقبل النصر فريق المروج.

وتختتم منافسات الجولة، الأربعاء، بمواجهتي الأخضر والصقور بملعب شيخ الشهداء، والأهلي بنغازي والصداقة المقامة بملعب شهداء بنينا.

ويحتل النصر صدارة المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، برصيد 25 نقطة.