الطب الشرعي يفحص جثث مجزرة أبوسليم.. و”اغنيوة الككلي” ينشر عناصره بالمنطقة

أخبار ليبيا 24

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في مجزرة أبوسليم، التي راح ضحيتها 10 أشخاص، وفق ما أعلنت مديرية أمن طرابلس.

وقال مدير أمن طرابلس، خليل وهيبة، في إيجاز صحفي، إن بلاغًا ورد إلى مركز شرطة أبوسليم في الواحدة والنصف صباحًا من قبل غرفة السيطرة، بشأن وقوع حادث قتل لعشرة أشخاص تعود تبعية بعضهم إلى جهاز دعم الاستقرار، داخل منزل بالقرب من مسجد أبو شعالة على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.

وأضاف “وهيبة” أنه جرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، فباشرت بدورها التحقيق رفقة مكتب البحث الجنائي، إذ انتقلوا إلى مكان الجريمة من أجل رفع آثار البصمات وتفتيش المنزل وإجراء الكشف الظاهر على الجثامين.

وتبين إصابة الجثامين بعدة أعيرة نارية، ومن ثم جرى نقلها إلى دار الرحمة بمستشفى حوادث أبوسليم، فيما أمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعي لمعرفة زمان الواقعة وآلية حدوثها وبيان السلاح المستعمل بها وتحريز الذخيرة وعرضها على خبير الأسلحة، وفق وهيبة.

تشكيل فريق لجمع الأدلة

وأشار مدير الأمن، إلى إصدار وزير الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية تعليماته بتشكيل فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة والحنكة في مجال جمع المعلومات والأدلة وأعمال التحري، لكشف اللثام عن الواقعة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وأكدت مصادر مطلعة بمنطقة أبوسليم، نشر عبدالغني الككلي، الشهير بـ “اغنيوة”، عناصر جهاز دعم الاستقرار الذي يترأسه، الأمر الذي قد يفسر على أنه إعلان لحالة الطوارئ بالمنطقة.

واستيقظت العاصمة طرابلس على مجزرة، راح ضحيتها 10 أشخاص دون معرفة الأسباب.

مكان الجريمة التي وقعت في تمام الساعة الثانية صباحًا اليوم الأحد، يبعد عن منصة ميدان الشهداء التي احتضنت احتفالات فبراير، مسافة قد لا تتعدى بعض المترات.

تفاصيل الواقعة

وبحسب مصادر أمنية، داهمت مجموعة مسلحة أحد المنازل والذي يستخدم كموقع أمني في منطقة أبو سليم، وفتحت النار على المتواجدين بداخله والذي كان بعضهم ينتمي لجهاز دعم الاستقرار والآخرين مدنين.

وأكدت المصادر، أن داخلية حكومة الدبيبة لم تتخذ أي إجراء أمني، ولم تكلف نفسها بإعلان الحادثة أو أسبابها أو العدد الفعلي للقتلى أو الناجين.