استطلاع | غالبية الآراء أكدت حكومة الدبيبة لن تنجح في تحقيق مستقل وشامل في مجزرة أبوسليم

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

بينما كان وسط العاصمة يشهد احتفالا للحكومة منتهية الولاية بذكرى ثورة 17 فبراير شهد حي الهضبة في بلدية أبوسليم بالعاصمة طرابلس، مقتل 10 أشخاص – بعضهم تعود تبعيته لجهاز دعم الاستقرار- في ظروف غامضة من قبل مسلحين مجهولين، حسبما أعلنت مديرية أمن طرابلس.

وقال خليل وهيبة مدير أمن طرابلس، في إيجاز صحفي: ” النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في المجزرة.. تبين إصابة الجثامين بعدة أعيرة نارية.. جرى نقلها إلى دار الرحمة بمستشفى حوادث أبوسليم وأمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعي“.

وتمثل هذه الجريمة من أبشع الجرائم التي تشهدها العاصمة طرابلس وشكّلت صدمة لدى سكان ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: إن “الجريمة تشكل تذكيرًا آخر بالتحذيرات المتكررة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي”. وأضافت: أن “التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس”.

ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حادثة القتل العنيفة التي وقعت في منطقة أبو سليم بطرابلس ليلة الـ 17 فبراير وأودت بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص. وقالت البعثة، إنها تواصل متابعة الوضع عن كثب.

وحثّت البعثة السلطات الليبية المعنية على ضمان إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في الواقعة، والعمل على منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد والمزيد من العنف.

وقال باثيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن: “في طرابلس، لا يزال التنافس محتدمًا بين الفاعلين الأمنيين؛ للسيطرة على الأراضي في مناطق استراتيجية بالعاصمة، بما فيها المناطق التي تتواجد فيها قواعد عسكرية ومؤسسات الدولة، ومن بينها مصرف ليبيا المركزي، ما يهدد الوضع الأمني الهش في العاصمة”.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس. يقول: “البعثة الأممية حثت حكومة الدبيبة على ضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل في مجزرة أبوسليم.. برأيك هل ستعلن حكومة الدبيبة عن الفاعل وتحيله للقضاء؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت حكومة الدبيبة لن تنجح في إجراء تحقيق مستقل وشامل في مجزرة أبوسليم ولن تحيل الفاعل للقضاء.

في رد ساخر على أن حكومة الدبيبة لن تنجح في أجراء تحقيق مستقل وشامل في مجزرة أبوسليم ولن تحيل الفاعل للقضاء، قال المشارك، ياسين عبدالله ألرفادي: “الفاعل هو الذي يحيلها للقضاء”.

من جانبه أكد المشارك، احمد الطيب، أن حكومة الدبيبة لن تنجح في إجراء تحقيق قائلا: “البقرة الحلوب والمرضع صلحة واحدة”، وذلك في إشارة إلى عدم نجاح الحكومة في إجراء تحقيق.

وفي رد ساخر آخر أكدت المشاركة، جوبا السيطرة، أن حكومة الدبيبة لن تنجح في أجراء تحقيق مستقل وشامل في مجزرة أبوسليم، قائلة: “باع وروح”.