يسرقون المحال.. أمن بنغازي يضبط تشكيلًا عصابيًا من جنسيات أفريقية متنوعة

أخبار ليبيا 24

تمكن عناصر الأمن بمديرية أمن بنغازي، من ضبط تشكيل عصابي مكون من أفراد من جنسيات أفريقية مختلفة، يمتهنون سرقة المحال التجارية في المدينة.

وأكدت المديرية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذا التشكيل العصابي كان مسؤولًا عن عدة حالات سرقة جرى رصدها بالفعل، وتسجيل أكثر من ست محاضر ضدهم.

تشكيل فريق خاص

وذكرت المديرية، أنه جرى تشكيل فريق خاص من رئيس مركز العروبة للتحري وجمع المعلومات حول هذه الجرائم، وتمكن من الحصول على معلومات ومقاطع فيديو تساعد في تحديد هويات أفراد التشكيل العصابي.

وأوضحت المديرية، أنه بعد التحريات، جرى التعرف على أحد أفراد التشكيل والذي يحمل الجنسية السودانية، وتبين أنه يختبئ في منطقة سيدي يونس.

وذكرت أن عناصر الأمن تمكنت من وضع كمين محكم للمتهم، وبالفعل جرى ضبطه واعترافه بشراكته مع آخر من الجنسية التشادية، وكانا ينويان الفرار إلى مناطق أخرى من البلاد.

وأشارت المديرية إلى أن المتهمين اعترفا بأنها يبيعان السلع المسروقة لشخص مصري الجنسية، بسعر أقل من قيمتها الحقيقية دون علم صاحب المحل.

يشار إلى أنه جرت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد مدى تورطهم في حالات أخرى من السرقة، وتعميم معلومات عنهم لدى الجهات الأمنية للحد من انتشار هذه الظاهرة الإجرامية.