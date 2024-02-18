ننفرد بنشر حكاية ليبية أنقذها حفتر من جحيم غزة: هكذا يكرم رجالنا بناتهم

أخبار ليبيا 24

“خرجنا من جحيم غزة بفضل حفتر.. ضَمَن سلامتنا نحن وأحبابنا”.. ليست هذه جملة قالها شخصٌ يمكن التشكيك في روايته، بل حقيقة رأتها سيدة من الغرب الليبي، تزوجت من فلسطيني وعاشت في غزة، وحينما طاردتها الحرب استغاثت بأبناء وطنها، فسمع نداءها المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي العظيم، وأصدر توجيهاته بإغاثتها فورًا.

ونجحت وكالة “أخبار ليبيا 24” في التواصل مع السيدة سعاد عبد النبي الأحمر، بمجرد وصولها لأرض الوطن، وحمّلت منصتنا أمانة نقل حكايتها للقراء الكرام.

كان وجه السيدة “سعاد” يحمل كل معاني الامتنان، وقبل أن ننتهي من كلمات السلام والطمأنة المعتادة مع من ينجو من مأساة بهذا الحجم، باغتتنا بنت الغرب الليبي، بتوجيه الشكر للقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، مؤكدة أن كرم أبناء الوطن في الشرق لم يتوقف عند إغاثتها وهي بنت الغرب، بل فاض ليضمن الجهد المخلص نجاة 3 أسر كاملة.

هكذا يغيث الليبيون بناتهم.. شكرًا حفتر

دار الحديث بيننا وبين السيدة “سعاد”، خلال اتصال هاتفي، وبعد أن أفصحت عن أن الإغاثة أنقذت عددًا كبيرًا من الفلسطينيين أقارب الليبين، معها، كان لزامًا علينا أن نمنحها حق التحدث.

قالت السيدة سعاد: “أنا ليبية، تزوجت فلسطيني، وعشت في غزة، وأنجبت ولدًا و4 بنات، وبمرور الزمن شاهدنا الكثير من البطش الإسرائيلي، لكن هذه المرة، رأينا الجحيم نفسه يركض خلفنا.. لا شيء مما رأيناه يمكن تخيله”.

وأضافت: “هربنا مع أحبابنا.. لا نعلم إلى أين، فكل ما كنا نعرفه بمجرد النظر أن الوقوف دون حراك يعني الموت تحت الأنقاض أو بانفجار قنبلة”.

وسردت: “تنقلنا بين مدارس وخيام وبيوت، بحثًا عن الأمان، حتى انتهى بنا المطاف في رفح الفلسطينية”.

وأكدت امتنانها للجيش الليبي، الذي لم ينقذها هي وزوجها وأطفالها فقط، بل أنقذ أيضًا سيدتين وأسرتيهما.. باسم المحبة والإنسانية، موضحة أن السيدة الثانية هي هبة الحداد، وحرص حفتر على إغاثتها لأن أمها ليبية، ونجت بصحبة زوجها وأبنائها، وهي أيضًا لديها ولد و4 بنات.

وأشارت إلى أن الإغاثة شملت سيدة ثالثة، تدعى لبنة حميد، ونجت هي وزوجها الفلسطيني، لأن أقاربها في بنغازي طلبوا إغاثتها، فاستجاب حفتر، مشيدة بالموقف الإنساني العظيم الذي جسده الجيش الليبي بتحركه لنجدة بنات الوطن.

وشددت على أن قرار “حفتر” بإنقاذهم، جرى تنفيذه في أسرع وقت، إذ تمتعوا برحلة نجاة آمنة حتى وصولهم للديار.

استراحة في مصر.. والواقع يكذب الرئيس الأمريكي

وحكت السيدة سعاد، أن دخولها مصر كان سهلًا، هي ومن معها، وقررت أن تستريح في فندق بمدينة السلوم في محافظة مرسى مطروح، حتى انتهاء أوراقها، وبعد ذلك تحركت صوب حدود الوطن.

وأشادت بتعاون السلطات المصرية معهم، وأكدت أن وجودها في مصر كان بمثابة استراحة بعد عناء طويل.

كما أثنت على تعامل رجال الأمن على الحدود الليبية المصرية، مؤكدة أن التعامل كان راقيًا، وجرى تقديم تسهيلات كبيرة لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات السيدة سعاد، تنفي وتكذب ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحق مصر، فالواقع يثبت كل يوم أنها تقدم يد العون لجيرانها.

وأنهت السيدة سعاد حديثها معنا بإخبارنا أنها لا تتعجل ترك الشرق الآن: “بايتين في البيضا”، مشيرة إلى أنها رأت عددًا ضخمًا من الناس في انتظارهم: “كانت فرحتنا لا توصف”.