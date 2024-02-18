لتعزيز التعاون الاقتصادي.. السعيدي يبحث مع مستثمرين عرب فرص الاستثمار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

عقد علي السعيدي، وزير الاستثمار في الحكومة الليبية، اجتماعًا عن بُعد بمقر الوزارة، مع عدد من المستثمرين العرب، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية وبحث إمكانية التعاون المشترك بين ليبيا ومصر.

ورافق “السعيدي”، في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد، مستشاره الدكتور حامد الشريف، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

استعراض الفرص الاستثمارية

من جهته، قدم الجانب المصري وفدًا يضم الدكتور وائل فرار، الأمين العام للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، واللواء خالد نبيل، عضو الاتحاد ومدير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والمهندس هيثم طه، ممثل شركة “إلكترودريم” للاستشارات الهندسية. وناقش الاجتماع القوانين والتشريعات الاستثمارية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية. واتفق الحضور على ضرورة التعاون فيما بين الجانبين للترويج للفرص الاستثمارية وتعريف الشركاء العرب بالإمكانيات الاقتصادية في ليبيا.

اتفاقيات التعاون بين ليبيا ومصر

يشار إلى أن هذه تعد الخطوة الأولى في إطار البدء في عقد اتفاقيات التعاون بين ليبيا ومصر، بهدف تعزيز التواصل مع الشركات وفتح آفاق التعاون في المستقبل، ومن شأنه أن يسهم بشكل إيجابي في تعزيز الاقتصاد الليبي والمصري على حد سواء.

ويتطلع الطرفان الليبي والمصري، إلى مزيد من التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الاستثمار والتنمية، وذلك لتحقيق النمو والازدهار المستدامين.

الانفتاح على الاستثمار

وأكد “السعيدي”، أن الاقتصاد الليبي يحتاج إلى دفعة قوية نحو الانفتاح على الاستثمار، بديلًا عن ثقافة الاعتماد على اقتصاد الدولة.

وشدد خلال لقاء سابق مع رئيس مجلس إدارة ائتلاف شركة BFI الصينية، صالح عطية، على وجوب الانتقال الاقتصادي من القطاع العام إلى الاستثمار.

ونوه وزير الاستثمار بضرورة أن يتفهم المواطن الليبي أن المشروعات المطروحة للاستثمار سوف تسهم في تحقيق نقلة جدية في مستوى الخدمات التي يحتاجها في القطاعات الخدمية كافة.