في أولى ليالي الحمد.. طرابلس تستفيق على مجزرة

أخبار ليبيا 24

في أولى ليالي #الحمد التي أعلن عنها عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، استيقظت العاصمة طرابلس على مجزرة راح ضحيتها 13 شخصًا – حتى كتابة التقرير- دون معرفة الأسباب.

مكان الجريمة التي وقعت في تمام الساعة الثانية صباحًا اليوم الأحد، يبعد عن منصة ميدان الشهداء التي احتضنت احتفالات فبراير، مسافة قد لا تتعدى بعض المترات.

تفاصيل الواقعة

وبحسب مصادر أمنية، داهمت مجموعة مسلحة أحد المنازل والذي يستخدم كموقع أمني في منطقة أبو سليم، وفتحت النار على المتواجدين بداخله والذي كان بعضهم ينتمي لجهاز دعم الاستقرار والآخرين مدنين.

وأكدت المصادر، أن داخلية حكومة الدبيبة لم تتخذ أي إجراء أمني، ولم تكلف نفسها بإعلان الحادثة أو أسبابها أو العدد الفعلي للقتلى أو الناجين.

صعوبة الوصول للمعلومة

وأمام هذا الواقع الأمني الكارثي وحالة الفوضى التي تشهدها مدن ومناطق الغرب، تعذر الوصول إلى معلومات أكثر عن الواقعة لتقديمها للقراء الكرام.

ورغم كل هذه الجرائم، كان الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، قال في كلمته أمس بمناسبة ذكرى 17 فبراير: “#الحمد_لله على تبديل خيام العزاء بالأفراح، على نعمة الأمن والأمان” .

مشهد مأساوي وكارثي

وانتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، الوضع الأمني في غرب ليبيا، قائلًا “أمام هذه المشهد المأساوي والكارثي أين الأمن والاستقرار الذي يتشدق به الدبيبة؟ وأين وزير الداخلية المكلف الذي يتشدق علينا أيضًا بخططه الأمنية الوهمية؟ وأين المجلس الرئاسي من هذه الأحداث الجسيمة والأليمة؟”.

وقال “حمزة” إنه يجب قول الحقيقة: “من يملكون السلاح والمسيطرون على طرابلس هم أقوى من الدبيبة والطرابلسي ولا يستطيع أي منهم النطق بكلمة واحدة في شأنهم”.

وحمّل رئيس اللجنة الوطنية، رئيس الحكومة ووزير الداخلية المكلف ورئيس المجلس الرئاسي مجتمعين، كامل المسؤولية القانونية بشأن ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات بكونهم أهملوا في أداء واجبتهم في حماية أرواح وأمن وسلامة المواطنين .

وطالب “حمزة” الشعب الليبي بعدم الصمت، مشددًا على ضرورة محاسبة هذه السلطات التي قصرت في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

العديد من الجرائم في بحر أسبوع

وخلال أقل من أسبوع، اندلعت اشتباكات مسلحة بمدينة الزاوية وراح ضحيتها طفل، إضافة إلى اختطاف المواطن حميد سليمان عيسي في مدينة مصراتة ولازال مصيره غامض إلى الآن.

إضافة إلى الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة السراج غرب وسط مدينة طرابلس، وما صاحبها من استهتار بأرواح المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وتحويل مناطقهم السكانية إلى ساحة حرب فيما بين هذه الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.

وحادث “مجزرة مشروع الهضبة” دليل “دامغ” على عدم سيطرة حكومة الدبيبة على الأوضاع في غرب ليبيا، وفشل الأجهزة الأمنية في ضبط الشارع.

وفي تصريحات سابقة، قال دبيبة: “إن الذين يقولون عليهم ميليشيات هم من يحمون الحدود الليبية، نحن نقودهم ونوجههم ويحترمون أوامرنا تبعًا للجيش الليبي ورئاسة الأركان ويستمعون للقائد الأعلى ووزير الدفاع، ومن يقول إنهم قوات منفلتة فهو يحلم بما كان في السابق، ولكننا تجاوزنا هذه الخطوط”.