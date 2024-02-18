رغم الثروات والموارد.. البنك الدولي يؤكد ارتفاع معدلات الفقر في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلن البنك الدولي ارتفاع معدلات الفقر في ليبيا، خاصة في مناطق الشرق، والتي ضربها إعصار دانيال وبعض مناطق الجنوب.

وأوضح تقرير للبنك، نشره مؤخرًا، أن منطقة تازربو هي الأشد فقرًا، حيث بلغت نسبة الفقر فيها قرابة 80% تليها درنة وجالو بنسبة بلغت 70%.

غياب شبكة الأمان

وأضاف التقرير، أن 46% من الأسر لا تستطيع تلبية احتياجاتها الصحية في ظل غياب شبكة الأمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن 13% من الأسر تبيع ممتلكاتها لتغطية احتياجاتها المالية، و35% من العائلات عليها ديون مالية حيث كان السبب وراء الديون توفير نفقات الطعام.

ورأى النبك أن ذلك يحدث نتيجة عدة أسباب؛ أهمها التضخم المرتفع وانهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية، إضافة إلى ارتفاع قيمة الخدمات الصحية، وتدني مستوى الدخل للأُسر، وخاصةً الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا كشريحة المعاقين والأيتام والأرامل وذوي الدخل المحدود والنازحين والمهجرين.

تخبط سكان ليبيا

وفقًا للبنك الدولي، فأن سكان ليبيا يتخبطون بين تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم وسط دخول متدنية وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للدينار، في مقابل عدم توفير دعم للطبقات الفقيرة والهشة.

وهذا التقرير يوضح التضارب الذي وقع بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، ومحمد الحويج، وزير الاقتصاد؛ حول أن نحو 40% من الليبيين يعيشون تحت خط الفقر وفقًا للمؤشرات الدولية.

جددت التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، الحديث حول أسباب انتشار الفقر في المجتمع الليبي، وارتفاع معدلاته مقارنة بسنوات سابقة، ويرجع الخبراء السبب الرئيسي لزيادة نسبة الفقراء في البلاد إلى انتشار الفساد، وحالة الانسداد السياسي.

تضارب التصريحات بين الدبيبة والحويج

كان الحويج قد أكد في تصريحات متلفزة، أن الأسعار في ليبيا هي الأقل مقارنة مع دول الجوار، إلا أنه قال إن كل المؤشرات الاقتصادية توضح أن (40%) من تعداد السكان بدأوا يدخلون دائرة خط الفقر والعوز.

وفي المقابل، رفض الدبيبة هذه التصريحات، مؤكدًا أن إحصائية الفقر في البلاد لا ترقى لهذا الرقم، مشيرًا إلى حكومته أطلقت مشروع عودة الحياة لرفع المستوى المعيشي، وحقق نتائج ملموسة ومازلنا نعمل من أجل ذلك.

وأكد أن ما قاله وزير الاقتصاد محمد الحويج، عن نسبة الفقر في ليبيا غير صحيح، لافتًا إلى أن الحكومة رفعت الأجور لمعدلات غير مسبوقة خلال الفترة السابقة.

الأرقام تكشف

كشفت دراسة أجراها الجهاز المركزي للإحصاء، بالاشتراك مع مركز الدراسات الاجتماعية، عن أن معدل الفقر ارتفع في البلاد خلال العام الماضي 2023، إلى (40%) من إجمالي عدد السكان.

وأكدت الدراسة أن الأسر الليبية تنفق قرابة نصف دخلها الشهري على الطعام والشراب فقط.