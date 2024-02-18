حملان ميتة في ترهونة.. والقاتل “حمى قلاعية” أو “دواء مغشوش”

أخبار ليبيا 24

تهدد الحمى القلاعية الثروة الحيوانية في مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملان نافقة تعود لمربيي المواشي في مدينة ترهونة، وأوضح رواد تلك المواقع أن الحملان أصيبت بمرض الحمى القلاعية، وسط تحذيرات من انتشار الوباء بين الحيوانات بالمدينة، خصوصًا وأنه سبق وأن ظهر في مدن ومناطق بالمنطقة الشرقية.

ومن جهته، قال فرع الشرطة الزراعية بترهونة، إنه تلقى بلاغًا من الأهالي أمس السبت، مفاده وجود أغنام نافقة بمنطقة سيدي الصيد بسبب مرض الحمى القلاعية.

وأكدت الشرطة الزراعية، أن عدد الأغنام النافقة يفوق المئة رأس من حملان الغنم، مطالبة جهات الاختصاص بسرعة التحرك وإنقاذ المدينة من خسائر فادحة قد تنال من الثروة الحيوانية في البلاد.

وطالبت الشرطة الزراعية الجهات المختصة بالتحرك بأقصى سرعة لاتخاذ كل التدابير الاحترازية، للحد من انتشار المرض داخل البلدية، وانتقاله للبلديات الأخرى.

وتعاني الثروة الحيوانية في ليبيا من مخاطر متعددة، إذ ظهر خلال الفترة الماضية مرض الجلد العقدي في مناطق شرق البلاد وسبقها ظهور مرض الحمى القلاعية.

ويرى كثير من الخبراء أن سبب انتشار الأمراض بين الحيوانات هو تردى الأوضاع الصحية وعدم اضطلاع الجهات المختصة بواجباتها تجاه القطاعات الحيوانية، كما أن البلاد استقبلت خلال الفترة الماضية جرعات كبيرة من الأدوية البيطرية المغشوشة وهو ما تسبب في هذه الكارثة.