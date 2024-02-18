بمناسبة ذكرى فبراير.. المنفي وتكالة : هناك من يسعي لاستنزاف موارد الدولة ومقدراتها

أخبار ليبيا 24

قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، إن الوقت حان لتقديم المبادئ النقية، وجعل مصلحة البلاد هي العليا.

وجاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة إكس، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 17 فبراير.

وكتب المنفي: “حان الوقت أن نقدم المبادئ النقية، وأن نجعل مصلحة بلادنا هي العليا، وننسى خلافاتنا، ونتوافق من أجل مستقبلنا، ومستقبل أبنائنا”.

وأضاف أن هذه مسؤولية تاريخية وضعت على كاهلنا، أسأل الله أن يوفق كل من يسعى للوحدة ولم الشمل وتضييق الخلاف.

ومن جهته، هنأ محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الشعب في الذكرى الـ 13 لثورة فبراير.

وقال تكالة في خطاب مرئي إن فبراير أنهت عقود من حكم استبدادي وجاءت لتقيم على أنقاضه نظام حكم ديمقراطي.

وأضاف، أن مبادئ فبراير أصبحت اليوم شعارات فقدت أي معنى لها بعد أن حالت المواقف والدوافع الشخصية دون تطلعات الليبيين.

ولفت رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أنه لن يكون عصيًا على الليبيين مواجهة تحالف قوى التآمر والردة والفساد التي تجد ضالتها في تنامي الفوضى وغياب مؤسسات الدولة.

ودعا تكالة إلى إدراك المسؤولية عما يحدث من استنزاف لموارد الدولة ومقدراتها.

ويحيي الليبيون الذكرى الثالثة عشرة لثورة 17 فبراير 2011 التي انتهت بالإطاحة بنظام القذافي، وسط تطلعات لإنهاء حالة الانقسام السياسي بين حكومتي الشرق والغرب، واستكمال مسار المصالحة الوطنية الشاملة بإجراء الانتخابات.