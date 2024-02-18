بلغت أكثر من (200) ألف لتر مكعب.. استمرار شفط المياه في زليتن

أخبار ليبيا 24

كشف الدكتور مصطفى البحباح، عضو المجلس البلدي زليتن، رئيس لجنة الطوارئ، عن إجراءات جرى اتخاذها للتعامل مع ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في البلدية: “الفريق البريطاني يعمل على دراسة السبب، وطلب البيانات اللازمة من اللجنة العلمية المعنية، ويستهدفون الانتهاء من هذه الدراسة في غضون 3 إلى 4 أشهر”.

وقال “البحباح”، أنه جرى التنسيق مع مختاري المحلات لضمان توفير كميات المياه للشرب والطهي، إضافة إلى استكمال تنظيف محطة نقل مياه الأمطار وإعادتها إلى الخدمة.

وفيما يتعلق بالصرف الصحي، أشار الدكتور البحباح إلى أنه ستجري دراسة التعديات والعمل على حل هذه المشكلة، كما سيجري تشجير المنطقة بأنواع الأشجار المناسبة.

وأكد أن هناك حملة واسعة لرش الحشرات والبعوض تكفلت بها شركة المياه والصرف الصحي، إضافة إلى جهود لتوفير سكن للمتضررين وتسكينهم في المساكن المتوفرة.

وفيما يتعلق بالدعم المقدم من شركات وهيبة والمقلة القابضة، أكد البحباح على طبيعية الأمور وانتهاء مهمتها في تنظيف الحوض.

واختم الدكتور البحباح، بالإشارة إلى إحالة خطط التوسع الحضري للجهات المعنية للموافقة عليها وإصدار القرارات اللازمة من مجلس الوزراء.

استمرار أعمال الشفط

تستمر لجنة الأزمات والطوارئ بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، في أعمال شفط الآبار السوداء الناتجة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمنطقة المنطرحة داخل مدينة زليتن .

وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، إن فرقة الطوارئ بمكتب خدمات زليتن التابع لها، نفذت صباح اليوم، عملية شفط المياه من منازل المواطنين بالمناطق المتضررة في المنطرحة، بعد أن شملت الأعمال أمس السبت منطقتي البازة وروماية.

شفط (200) ألف متر مكعب

وتمكنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي من شفط (200) ألف متر مكعب من المياه، وبلغت عمليات الشفط والردم إلى أكثر من 15 ألفًا و870 رحلة، لسحب المياه التي ارتفع منسوبها في مدينة زليتن .

وتباشر نيابة زليتن الابتدائية التحقيق في مدى إسهام العوامل غير الطبيعية في نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض في زليتن، والتداعيات الناجمة عنها، وذلك بالاستعانة باختصاصيين من الهيئة الليبية للبحث العلمي.

الأسباب المؤدية للمشكلة

وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن محققي الواقعة عاينوا الأماكن التي شهدت ارتفاعًا مُقلقا للمياه الجوفية، والأضرار المادية المترتبة على ذلك، ثم استمعوا إلى ذوي الوظائف التنفيذية في بلدية زليتن.

وذكر المكتب أن المحققين دونوا الآراء التي أبداها خبراء العلوم المتصلة حول الأسباب المؤدية للمشكلة.

وكانت شركة مليتة للنفط والغاز قد أرسلت مضخات للمساعدة في شفط المياه، التي تقدر سعتها بنحو (75) ألف برميل خلال (6) ساعات، أي ما يعادل (12) ألف برميل في الساعة.