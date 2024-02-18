“الصرف الصحي”: استمرار شفط الآبار السوداء في زليتن.. ووصلنا لـ”المنطرحة”

أخبار ليبيا 24

أفادت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، باستمرار أعمال شفط الآبار السوداء الناتجة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل مدينة زليتن، وذلك بمنطقة المنطرحة.

وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، إن فرقة الطوارئ بمكتب خدمات زليتن التابع لها، تجري عمليات شفط المياه من منازل المواطنين بالمناطق المتضررة في زليتن، وبالتحديد في المنطرحة، بعد أن شملت الأعمال أمس السبت منطقتيّ البازة وروماية.

وباشرت نيابة زليتن الابتدائية التحقيق في مدى إسهام العوامل غير الطبيعية في نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض في زليتن، والتداعيات الناجمة عنها، وذلك بالاستعانة باختصاصيين من الهيئة الليبية للبحث العلمي.

وقال مكتب النائب العام، في بيان، إن محققي الواقعة عاينوا الأماكن التي شهدت ارتفاعا مُقلقًا للمياه الجوفية، والأضرار المادية المترتبة على ذلك، ثم استمعوا إلى ذوي الوظائف التنفيذية في بلدية زليتن، ودونوا الآراء التي أبداها خبراء العلوم المتصلة حول الأسباب المؤدية للمشكلة.

فريق محلي يبحث أسباب ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية

وفي 2 فبراير الجاري، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن فريق الخبراء المشكل من المؤسسة وشركاتها باشر أعماله بمدينة زليتن لدراسة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة.

وذكرت المؤسسة، أن الفريق عقد اجتماعًا تقابليًا مع الجهات ذات الاختصاص من البلدية بحضور المكتب الاستشاري الإنجليزي.

وأوضحت مؤسسة النفط، أن فريق المؤسسة بحث مع الجهات ذات الاختصاص والفريق الإنجليزي الآراء الفنية ووضع الحلول المناسبة لهذه الظاهرة.

وأفادت بأن الفريق أجرى جولة ميدانية رفقة أعضاء المجلس البلدي زليتن وعمداء وأعيان المناطق المتضررة؛ لمعاينة المواقع وتحديد الأسباب ووضع الحلول بشكل عاجل.

خبراء مصريون يدرسون ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية

وفي الخامس من فبراير الجاري، أعلنت الحكومة الليبية وصول فريق خبراء مصريين من شركة “أيكون المصرية” للاستشارات الهندسية، إلى مدينة زليتن؛ لبدء الدراسات حول ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة، وتقديم التقارير الفنية والعلمية حول هذه الظاهرة، وإيجاد الحلول العاجلة بما يخدم أهالي المدينة.

ورافق الوفد الهندسي المصري عضو مجلس النواب عن مدينة زليتن عز الدين قويرب، وذلك لمتابعة أعمال الوفد وتقديم التسهيلات كافة.