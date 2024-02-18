الجيش الوطني يستمر في توزيع المساعدات على السودانيين النازحين في الكفرة

أخبار ليبيا 24

تستمر كتيبة “سُبل السلام”، التابعة لرئاسة أركان القوات البرية بالقيادة العامة للجيش الوطني، في توزيع مساعدات إنسانية على المهاجرين السودانيين النازحين في مدينة الكفرة.

ولليوم السادس على التوالي، تعمل كتيبة “سُبل السلام” على توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من القائد العام المشير خليفة حفتر، قائد القوات المسلحة العربية الليبية، للعائلات النازحة من دولة السودان، ويجري توزيعها داخل مقر مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكُفرة.

وتشمل المساعدات أغطية ومواد صحية وبعض المواد الغذائية، حسب بيان كتيبة “سُبل السلام”، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأكدت الكتيبة أن القافلة مكونة من 50 شاحنة، كانت قد وصلت الأحد الماضي وشرعت في توزيعها بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فـرع الكُفرة.

وكانت قد طالبت كتيبة “سبل السلام”، الأشقاء النازحين من دولة السودان، بالتوجه إلى مقر مكافحة الهجرة الكائن بطريق القريات لاستلام المساعدات.

وتزايدت أعداد النازحين السودانيين إلى الكفرة جراء الحرب الدائرة في بلدهم، في وقت تعاني البلدية من نقص الإمكانات وهي لذلك سبق أن ناشدت الحكومات والجهات المسؤولة للتدخل.

وشرعت بلدية الكفرة، من جهتها، في توزيع مساعدات قدمها الجيش الوطني للنازحين السودانيين، كما أصدرت البلدية بطاقة “لاجئ” لتنظيم توزيع المساعدات وحصر النازحين.

ويشهد السودان عملية نزوح للمواطنين بالملايين هربًا من الصراع الدائر في البلاد المجاور لليبيا، حيث تفاقم الوضع الإنساني المتردي في السودان والمنطقة.