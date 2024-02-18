الجزائر: يجب على الأجانب رفع أيديهم عن ليبيا لتحقيق الاستقرار

أخبار ليبيا 24

حث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الأطراف الليبية لانتهاز فرصة اتفاق الأطراف الليبية على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة سرت، في شهر أبريل المقبل، واستغلالها وتوظيفها أحسن توظيف لإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الليبي.

وأشار “عطاف”، في كلمته خلال مشاركته في اجتماع حول البند المتعلق بتقرير لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول الأزمة في دولة ليبيا، إلى أن الجزائر تُشجع “ذات الأطراف الليبية وتدعوهم إلى الانخراط الفعلي في الجهود الأممية الرامية لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات كحل دائم ومستدام للأزمة التي طال أمدها في هذا البلد الشقيق والغالي علينا”.

إنهاء التدخلات الخارجية

وأضاف: “تجدد بلادي تأكيدها على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية، وتدعو الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا، لتمكين الجهود الأفريقية والأممية على حد سواء، من التكامل والتلاقي في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تمكين ليبيا الشقيقة من التفتح على عهد جديد من الأمن والأمان والسكينة والرفاه”.

وباسم رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، توجه “عطاف” بعبارات التقدير والثناء للرئيس دنيس ساسو نغيسو، نظير جهوده المتواصلة على رأس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى، دعمًا للصلح والمصالحة بين بنات وأبناء دولة ليبيا.

الجزائر تدين التدخلات الأجنبية

وكشف عبد المجيد تبون، عن أن الجزائر تدين تواصل التدخلات الأجنبية في شؤون الداخلية لليبيا.

وقال رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها باسمه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إن الجزائر تعرب وبشدة رفضها لمنطق القوة وتدعو إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كافة مكونات الشعب الليبي.

احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها

وأشاد الوزير الأول أمام المشاركين، بالجهود الحثيثة في سبيل تحقيق المصالحة في ليبيا.

وأكد أن الجزائر تدين تواصل التدخلات الأجنبية في شؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق، وأن بلاده تجدد دعوتها للأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الحل الدائم والشامل والنهائي للأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار يقوده الليبيون أنفسهم، لافتًا إلى أن الجزائر لن تدخر أي جهد مع مختلف الشركاء لتمكين الأشقاء الليبيين من تجسيد أولويات هذه المرحلة المهمة.

وأضاف أن الساحة الليبية شهدت مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار السياسي والأمني وجمود مسارات التفاوض والانقسام المؤسساتي. وهو ما وضع على المحك كل المكاسب المحققة في مسار حل الأزمة في هذا البلد الجار.

المنفي يثمن وقفة الجزائر

ومن جهته، ثمن رئيس المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفي، عاليًا، وقفة الجزائر النبيلة مع الأشقاء الليبيين، مبرزًا دورها المهم في الفترة المقبلة لحل الأزمة في بلاده، من خلال العمل على الخروج بموقف عربي موحد بهذا الشأن خلال القمة العربية المقبلة.