أزمة الوقود والغاز.. اقعيم: نعمل على إنهاء معناة المواطنين خاصة مع قرب رمضان

أخبار ليبيا 24

قال وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، فرج اقعيم، إن الوزارة تعمل على إنهاء مُعاناة المُواطنين عبر توفير الوقود والغاز بمُختلف المُدن والمناطق، خاصةً مع قرب دخول شهر رمضان، الذي يشهد زيادة الطلب على أسطوانات غاز الطهي.

وترأس اقعيم، اجتماعًا أمنيًا، حضره مديرون بشركة البريقة لتسويق النفط، لمناقشة إمكانية التزوّد من مصنع الزويتينة، وسير وتيرة عمله بالقدرة الكافية، لتوفير الوقود مع قرب حلول شهر رمضان.

وتطرق الاجتماع إلى تأمين ومُعالجة العوائق والمشاكل بمستودع طبرق وقنوات النقل، وتزويد بعض المناطق بأسطوانات غاز الطهي بصورة مُستعجلة.

واجتمع اقعيم بالمكلّف بمتابعة حركة وتوزيع الوقود والغاز، اللواء سالم ماضي، ومُديرِي الشركات العاملة، وعددٍ من المسؤولين ورُؤساء الأقسام بشركة البريقة، لمناقشة توفير الوقود بانتظام.

وناقش الاجتماع تأمين ومُعالجة العوائق والمشاكل بمستودع طبرق وقنوات النقل، وتزويد بعض المناطق بأسطوانات غاز الطهي بصورة مُستعجلة.

وأصدر اقعيم تعليماته لمُديري الشركات المُوزعة، بمتابعة المحطات من حيث الكميات الداخلة والخارجة وتوزيعها، علاوة على إحالة التقارير الفورية حيال المحطات المشبوهة؛ لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها، وإيقافها بالكامل.

يذكر أن عددًا من محطات توزيع أسطوانات الغاز سُجلت فيها مخالفة عديدة، إذ أنها لا تفتح أبوابها أمام المواطنين وتبيع بدلًا من ذلك الأسطوانات في السوق السوداء، الأمر الذي ساهم في زيادة الأزمة.