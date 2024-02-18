أخبار محليةالأخبار

أزمة الوقود والغاز.. اقعيم: نعمل على إنهاء معناة المواطنين خاصة مع قرب رمضان

18 فبراير، 2024 11:01 م
0 0
frame1 112

أخبار ليبيا 24

قال وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، فرج اقعيم، إن الوزارة تعمل على إنهاء مُعاناة المُواطنين عبر توفير الوقود والغاز بمُختلف المُدن والمناطق، خاصةً مع قرب دخول شهر رمضان، الذي يشهد زيادة الطلب على أسطوانات غاز الطهي.

وترأس اقعيم، اجتماعًا أمنيًا، حضره مديرون بشركة البريقة لتسويق النفط، لمناقشة إمكانية التزوّد من مصنع الزويتينة، وسير وتيرة عمله بالقدرة الكافية، لتوفير الوقود مع قرب حلول شهر رمضان.

frame1 113

وتطرق الاجتماع إلى تأمين ومُعالجة العوائق والمشاكل بمستودع طبرق وقنوات النقل، وتزويد بعض المناطق بأسطوانات غاز الطهي بصورة مُستعجلة.

واجتمع اقعيم بالمكلّف بمتابعة حركة وتوزيع الوقود والغاز، اللواء سالم ماضي، ومُديرِي الشركات العاملة، وعددٍ من المسؤولين ورُؤساء الأقسام بشركة البريقة، لمناقشة توفير الوقود بانتظام.

وناقش الاجتماع تأمين ومُعالجة العوائق والمشاكل بمستودع طبرق وقنوات النقل، وتزويد بعض المناطق بأسطوانات غاز الطهي بصورة مُستعجلة.

وأصدر اقعيم تعليماته لمُديري الشركات المُوزعة، بمتابعة المحطات من حيث الكميات الداخلة والخارجة وتوزيعها، علاوة على إحالة التقارير الفورية حيال المحطات المشبوهة؛ لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها، وإيقافها بالكامل.

يذكر أن عددًا من محطات توزيع أسطوانات الغاز سُجلت فيها مخالفة عديدة، إذ أنها لا تفتح أبوابها أمام المواطنين وتبيع بدلًا من ذلك الأسطوانات في السوق السوداء، الأمر الذي ساهم في زيادة الأزمة.

18 فبراير، 2024 11:01 م
0 0

المزيد من الأخبار

النائب العام e1673543066260 1

حبس رئيسيّ جمرك رأس اجدير ومصرف اليقين في “وقائع فساد وتزوير”

18 فبراير، 2024 10:34 م
frame1 107

الجيش الوطني يستمر في توزيع المساعدات على السودانيين النازحين في الكفرة

18 فبراير، 2024 10:19 م
frame1 106

حملان ميتة في ترهونة.. والقاتل “حمى قلاعية” أو “دواء مغشوش”

18 فبراير، 2024 9:59 م
الاستثمار في الحكومة الليبية

لتعزيز التعاون الاقتصادي.. السعيدي يبحث مع مستثمرين عرب فرص الاستثمار في ليبيا

18 فبراير، 2024 8:08 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى