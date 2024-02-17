ماكرون: سنعترف بدولة فلسطين.. الاعتراف لم يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا

أخبار ليبيا 24

قال، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا.

وأشار “ماكرون” إلى أن باريس قد تتخذ القرار إذا تعثرت جهود حل الدولتين بسبب المعارضة الإسرائيلية. ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيادة الفلسطينية.

وصوت المشرعون الفرنسيون في عام 2014 لصالح حث حكومتهم على الاعتراف بفلسطين. وكانت تصريحات “ماكرون” هي المرة الأولى التي يقدم فيها زعيم فرنسي مثل هذا الاقتراح.

وتسلط التصريحات الضوء على مزيد من نفاد الصبر بين الزعماء الغربيين مع تزايد الخسائر البشرية في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي بعد هجوم نفذته حركة (حماس) في السابع من أكتوبر وأدى إلى مقتل 1200 شخص وأسر 253 شخصا، بحسب حصيلة إسرائيلية.

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحرمات

وقال “ماكرون”: “إن شركائنا في المنطقة، وخاصة الأردن، يعملون على ذلك، ونحن نعمل معهم. نحن على استعداد للمساهمة فيه، في أوروبا وفي مجلس الأمن”. وأضاف: أن “الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لنا”.

وقال “ماكرون”: “نحن مدينون للفلسطينيين، الذين دهست تطلعاتهم لفترة طويلة للغاية. نحن مدينون بذلك للإسرائيليين الذين عاشوا أكبر مذبحة معادية للسامية في قرننا. نحن مدينون لمنطقة تتوق إلى الهروب من مروجي الإبادة الجماعية”.

ومن المرجح أن تهدف تعليقات “ماكرون” إلى زيادة الضغط على إسرائيل. وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان إلى مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني. كما تسبب في تسوية المناطق المبنية بالأرض، وترك معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.

وفي حين تعترف أغلب الدول النامية بفلسطين كدولة، فإن أغلب دول أوروبا الغربية لا تعترف بذلك. وحجة الغرب أن الدولة الفلسطينية المستقلة لابد أن تنشأ من المفاوضات مع إسرائيل.