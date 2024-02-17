كانت معدة للتهريب.. “جمارك مطار معيتيقة” يضبط “عملات أجنبية”

أخبار ليبيا 24

تمكن عناصر مركز جمارك مطار معيتيقة الدولي، بالتعاون الوثيق مع أعضاء وحدة مكافحة التهريب والمخدرات التابعة للمصلحة، من ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 40 ألف يورو و20 ألف دولار وما يعادل “200 ألف دينار ليبي.

وأكد المركز، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أنه بعد تفتيش المعني من قبل أعضاء التفتيش الأمني، كان المتهم يضعها داخل حقيبة سفره عندما كان ينوي السفر لإسطنبول.

التهرب من دفع الرسوم والضرائب

وأوضح مركز الجمارك، اليوم الجمعة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجاني، وأحيل إلى مركز جمرك المنفذ من حيث الاختصاص.

وذكر أن تهريب العملات الأجنبية خارج البلاد بطرق غير شرعية دون دفع الرسوم والضرائب المعمول بها، سيؤدي إلى فقدان كبير في الإيرادات الضريبية والاقتصادية للبلاد.

وأضاف أن هذا الحدث يكشف مدى التعاون الفعال بين مختلف أقسام ووحدات مصلحة الجمارك الليبية، إذ تمكنوا من اكتشاف ومنع تهريب مبالغ مالية كبيرة.

مكافحة الجريمة المالية

وتعتبر مشكلة تهريب العملات الأجنبية من ليبيا أمرًا خطيرًا، يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة والمؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة المالية وغسيل الأموال.

وتحتاج السلطات الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة، تعزيز التعاون مع الجهات الدولية وتبادل المعلومات وتعزيز الرقابة على الحدود وتشديد العقوبات على المتورطين في جرائم التهريب.

ويعود تاريخ التهريب إلى فترة ما بعد الثورة في ليبيا عام 2011، حين شهدت البلاد انعدام الأمن والاضطرابات، ما أدى إلى زيادة في الظواهر الإجرامية بما في ذلك تهريب العملات الأجنبية. ومنذ ذلك الحين، تواصلت هذه الظاهرة بسبب ضعف الرقابة على الحدود والتحديات الأمنية التي تواجه البلاد.