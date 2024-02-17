قمر صناعي أوروبي يسقط فوق الأرض الأسبوع المقبل.. ومحاولات لتوقع “مكان المفاجأة”

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تشهد الأرض الأسبوع المقبل، سقوط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) بعد 29 عامًا من دورانه حول كوكب الأرض.

وأطلق القمر الصناعي الأوروبي -المستخدم لأغراض الاستشعار عن بعد- في 21 أبريل من العام 1995، وكان يستخدم حتى الرابع من يوليو 2011، بعد انتهاء عمره الافتراضي.

وبقي القمر الصناعي الأوروبي يسبح في الفضاء منذ ذلك الحين، قررت وكالة الفضاء الأوروبية في شهر يوليو وأغسطس من العام 2011، استخدام الوقود المتبقي لإجراء 66 عملية إعادة توجيهه لتخفيض مداره من ارتفاع 785 كم إلى 573 كم، وذلك لتقليل فرص الاصطدام بأقمار صناعية أخرى، ولولا تخفيض المدار لبقي القمر في الفضاء لمدة 100 أو 200 عام أخرى.

ومن المتوقع أن يكون سقوط القمر الصناعي غير متحكم به، حيث توقعت وكالة الفضاء الأوروبية سقوطه يوم الأربعاء الموافق للواحد والعشرين من فبراير الجاري.

وتوقعت الوكالة الأوروبية سقوطه على تمام الساعة 12:10 ظهرًا بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 27 ساعة، وسيقل مقدار هذا الخطأ الكبير كلما اقتربنا من موعد السقوط، ولكن حتى قبل السقوط بساعتين فإنه لا يمكن معرفة مكان وموعد سقوطه بالضبط.

كما توقعت الوكالة الأوروبية، أن يجري تحديد المناطق التي قد يسقط فيها القمر، وتتولى العديد من الجهات متابعة هذا السقوط بشكل حثيث، وستعلن التحديثات أولًا بأول في حينه.