في ذكرى ثورة فبراير.. فرنسا: نقف مع الليبيين في تطلعهم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أخبار ليبيا 24

هنأت فرنسا الشعب الليبي، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 17 فبراير، مؤكدة وقوفها إلى جانب الليبيين في تطلعهم إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وقالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، في منشور على منصة “إكس”: “تقف فرنسا إلى جانب الشعب الليبي في تطلعه إلى الاستقرار والأمن والسيادة، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وفي وقت سابق، هنأ السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 17 فبراير، معتبرًا أن شجاعة وتضحية الشعب الليبي تستحقان كل الإشادة والتقدير.

ويحيي الليبيون، اليوم السبت، الذكرى الـ13 لثورة السابع عشر من فبراير العام 2011، ذلك الحراك الشعبي الذي انطلق في ليبيا ضمن موجة ثورات الربيع العربي.

وينقسم الليبيون، بشأن الاحتفالات بذكرى ثورة فبراير بين مؤيد ومعارض، وفي إطار التجاذبات الدائمة بين حكومة الدبيبة المنتهية الولاية والحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، أقدمت الحكومة الليبية، على إلغاء الاحتفالات الرسمية بذكرى ثورة 17 فبراير، التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، وذلك ردًا على ما يُوصف بإسراف وبذخ غريمتها الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، التي تستعد لإحياء هذه الذكرى في ميدان الشهداء، الذي أغلق مساء الخميس الماضي.

وأرجعت حكومة حمّاد، إلغاء الاحتفال تضامنًا مع ضحايا السيول التي ضربت درنة ومدن بشرق ليبيا؛ وحفاظًا على المال العام، وتوظيفًا للإمكانات البشرية والمادية كافة في مجال إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة، عبر صندوق إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة.

كما دافعت الحكومة، عن موقفها، قائلة إن الإلغاء يعد تقديرًا لما يمر به أهلنا بمدينة زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، لكنها أوضحت أنه يسمح للمواطنين بالاحتفال بهذه المناسبة تعبيرًا عن حقهم الدستوري في البيوت والشوارع.