عقيلة: أعمال الإعمار ستنجز في درنة هذا العام.. الحكومة خصصت ميزانية كبيرة للتمويل

أخبار ليبيا 24

حضر، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، تدشين مجموعة من المشاريع الإسكانية والخدمية في درنة.

وقال عقيلة، اليوم السبت، إن بلقاسم خليفة حفتر مدير صندوق التنمية وإعادة الإعمار أكد لي أن الصندوق سينهي أعماله في درنة خلال هذا العام.

وأكد عقيلة، أنه في ظل الألم الذي يشعر به الشعب الليبي جراء فقدان العديد من الأرواح وتدمير البيوت والممتلكات، قامت الحكومة الليبية بدعم من مجلس النواب بتقديم التعويضات المناسبة للمتضررين.

وأضاف، وأنشئ مجلس النواب صندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة بإشراف المدير العام للصندوق.

ومن بين المشاريع التي دشنت استكمال مشروع 2000 وحدة سكنية بمرافقها وخدماتها وبنيتها التحتية، وإعمار جامعة درنة، وبناء جسور حديثة، وصيانة وإعادة بناء وتأهيل وصيانة عديد المدارس والمؤسسات الحكومية، وغيرها من المشاريع.

وقال رئيس مجلس النواب، إن الحكومة الليبية قامت بتخصيص ميزانية كبيرة لتمويل عمليات الإعمار وإعادة البنية التحتية المتضررة.

وحضر التدشين أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية وبلقاسم حفتر المدير العام لصندوق التنمية وإعمار ليبيا وحاتم العريبي رئيس لجنة الإعمار والاستقرار، والفريق عبدالباسط أبوغريس آمر المنطقة العسكرية الأمنية – درنة وأعضاء لجنة الإعمار وممثلين عن البلديات والشركات المنفذة.