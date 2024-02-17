رغم توقف الرواتب.. الديبية يستفز المواطنين “تليفونيًا” برسائل “الحمد لله”

أخبار ليبيا 24

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، مقاطع فيديو وصور، ضمن حملة مدعومة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، بوسم “#الحمد_لله”، تتحدث عن إنجازات.. وتحسن الأوضاع، بالتزامن مع غضب شعبي من فساد وتجبر الدبيبة وصراعات ميليشياته التي مل الجميع منها، وأخيرًا تأخر الرواتب إلى أجل غير مسمى.

وما جعل الأمر يتفاقم على السوشيال ميديا، ضمن موجة سخرية وغضب، هو إرسال الدبيبة رسائل تليفونية تحكي للناس عن تلك المبادرة.. رسائل من الواضح أنها مكلفة، وأن شركات معينة -تخضع للابتزاز أو تابعة- كشفت عن معلومات المواطنين، وأتاحتها للمساعدة في دعاية لمسئول مرفوض شعبيًا.

هذا النوع من الدعاية يؤثر سلبًا على العلاقة بين أي حكومة تحترم نفسها وبين الشعب، وقد تزيد من مستويات الاحتقان والاستياء العام.

الدبيبة يروج لنفسه

وانتقد المواطنون استخدام الحكومة للشركات في الدعاية السياسية، واعتبر البعض أن الدبيبة يحاول الترويج لنفسه، باعتباره جزءًا من ثورة فبراير رغم تاريخه المثير للجدل.

المشكلة

وعبر مواطنون ليبيون عن غضبهم واستيائهم من هذه الدعاية التي تأتي تحت وسم “#الحمد_لله”، إذ أنها جاءت في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، مثل انهيار الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر وجحيم الواقع وضبابية المستقبل.

ورأى بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن أبرز من سيحتفل هم بعض السياسيين الذين يرون في التمسك بشعارات 17 فبراير طريقة آمنة، يمكنهم من خلالها مواصلة تحكمهم في الأمور داخل ليبيا.

وهناك آخرون بالطبع يطالبون بمنع هذا الاحتفال أو بإهماله، مثلما يحدث في كل عام، وهذا التشتت وعدم الاتفاق الحادث حاليًا بين الليبيين على الاحتفال بهذه الذكرى، جاء مترتبًا على الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها ليبيا، حسب النشطاء .

ورصدت وكالة “أخبار ليبيا 24″، العديد من التدوينات تحت وسم “#الحمد_لله”، تبين الوضع الحقيقي للمواطن، منها ليبي كتب: “الحمد لله على طوابير البنزين وطوابير الغاز وطوابير المصارف والدولار الآن بـ7 دنانير” .

ونشرت مصادر مطلعة، أن الدبيبة وعصابته جلبوا منصة عالمية في ساحة الشهداء وسط العاصمة طرابلس، وكلفت مبلغًا قدره 22 مليون د.ل، إضافة إلى صرف مئات الآلاف من العملة المحلية والأجنبية من أجل سرقة الأموال تحت مسمى مصاريف احتفالات ذكرى 17 فبراير.

تصرفات الدبيبة تتزامن مع وجود جهات تشريعية وتنفيذية ترفض الوصول للانتخابات بسبب الخلافات السياسية، وفي ظل ما يحدث في الشارع من توتر.. وكل ذلك ينذر بكارثة إن استمر الدبيبة دون حساب.