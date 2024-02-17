حرس المنشآت النفطية: على الحكومة تنفيذ مطالبنا.. 10 أيام ونقفل مستودع مصراتة النفطي

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هدد منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية بإقفال مستودع مصراتة النفطي، ما لم تقم الحكومة منتهية الولاية بتحقيق مطالبهم.

وأمهل منتسبو حرس المنشآت النفطية في مصراتة، في بيان مصور اليوم السبت، الحكومة المنتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة 10 أيام لتنفيذ مطالبهم. وتتمثل مطالبهم في زيادة مرتبات وتسوية ومستحقات سابقة، وعدم نقل المنتسبين إلى الأجهزة الأخرى.

وأكّد، منتسبو حرس المنشآت النفطية في مصراتة، أن الإقفال سيطال الحقول والمجمعات النفطية والإدارات على مستوى ليبيا. وتزامن البيان مع احتفال الحكومة المنتهية الولاية بالذكرى السنوية لثورة 17 فبراير.

والأربعاء هدد منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية، بإيقاف الصمام الرئيس لخط الغاز تدريجيًا بمجمع مليتة النفطي.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية أمام مجمع مليتة النفطي للمطالبة بزيادة رواتبهم والحصول على مستحقاتهم السابقة، أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط.

ومجمع مليتة النفطي هو مركز تصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا، عبر خط أنابيب الغاز “جرينستريم”.

وحذّر منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية، من إيقاف التشغيل نهائيًا حتى الحصول على مستحقاتهم. وأشاروا إلى أنهم “ضاق بهم الحال وتحملوا كثيرًا من متاعب الحياة لأجل تأمين النفط”.

وقالوا إن الإقفال سيطال الحقول والموانئ والمجمعات النفطية والإدارات على مستوى ليبيا، دون تحقيق وقت لإعادة التشغيل، في حال عدم استجابة الحكومة المنتهية الولاية لمطالبهم.

ورفع، منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية، خلال تلك الوقفة، لافتات كتب عليها: “يا عبدالحميد الدبيبة وعدتنا بتحسين الأوضاع وتنفيذ القرارات”.”لا أمان للمؤسسة الوطنية للنفط في غياب منتسبي حرس المنشئات النفطية”. وكتب على إحدى اللافتات: “منتسبو حرس المنشئات النفطية أولى بالأموال التي تهدر”.