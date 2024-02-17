باتيلي: أنا على تواصل مع سيف الإسلام.. الانقسامات الحالية تهدد بتفتيت ليبيا

أخبار ليبيا 24

كشف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، عبداللهِ باتيلي، عن تواصله مع سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي، للمشاركة في المصالحة الوطنية.

جاء ذلك في تصريحات نشرتها قناة العربية-الحدث، اليوم السبت. وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها باتيلي عن وجود تواصل مع سيف الإسلام القذافي.

وحذّر “باتيلي” من أن الانقسامات الحالية تهدد بتفتيت ليبيا، وأنه لابد من مشاركة الجميع في المصالحة. ووفقًا للتصريحات قال “باتيلي”: “ينبغي مشاركة الجميع بالمصالحة دون إقصاء.. الانقسامات الحالية تهدد بتفتيت ليبيا”.

ووجه “باتيلي” انتقادًا للحكومة منتهية الولاية، إذ قال وفقا للتصريحات: “حكومة الوحدة لم تحقق تطلعات الليبيين بالاستقرار والتنمية”.

إضافة إلى ذلك رد “باتيلي” على بيان أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، عقب إحاطته الخميس أمام مجلس الأمن، والتي اتهمi فيه ” بـ “الانحياز” للحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال “باتيلي”: “اتهامات حكومة حم~اد لي بعدم الحياد ليست مهمة”. وتابع: “نسعى لحكومة ليبية جديدة تتمتع بالشرعية لإجراء انتخابات”.

حكومة موحدة

وأضاف “باتيلي”: “اقترحت جمع الأطراف الليبية لتكوين حكومة موحدة لا حكومة شرق وغرب.. المسؤولون الليبيون يتشبثون بمناصبهم بعيدا عن طموح الشعب”.

وتطرق “باتيلي” إلى مبادرته لإجراء حوار خماسي بين الأطراف الليبية المؤسسة. وقال: “مبادرتي لم تفشل حتى الآن.. الزعماء الليبيين يتحملون المسؤولية.. لا استقرار في ليبيا بعد 13 عاما من التغيير.. الليبيون يفتقدون الأمن”.

وحذّر المبعوث الأممي من مخاطر جمة تواجهها ليبيا بسبب ما وصفه بـ “سباق التسلح بين الجماعات”. وقال “باتيلي”: “هناك خلاف بين المجلس الرئاسي والبرلمان حول مؤتمر المصالحة الليبي”.