النيابة العامة تحقق في “العوامل غير الطبيعية” لأزمة المياه الجوفية بزليتن

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باشرت نيابة زليتن الابتدائية، تحقيقاتها، في مدى إسهام العوامل غير الطبيعية في نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض في زليتن، والتداعيات الناجمة عنها، وذلك بالاستعانة باختصاصيين من الهيئة الليبية للبحث العلمي.

وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن محققي الواقعة عاينوا الأماكن التي ارتفعت فيها المياه الجوفية بشكل مقلق، والأضرار المادية المترتبة على ذلك، ثم استمعوا إلى ذوي الوظائف التنفيذية في بلدية زليتن، ودونوا الآراء التي أبداها خبراء العلوم المتصلة حول الأسباب المؤدية للمشكلة.

وأصدر النائب العام، قرارًا بتكليف أمانة استشارية من اختصاصيي الهيئة الليبية للبحث العلمي، بمساندة عمل هيئة التحقيق في مجالاتها المتصلة بعلوم: “الهندسة والمياه والتربة والمناخ وتضاريس الأرض وطبيعتها والبيئة والصحة العامة.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، أجرى الاستشاريون المكلفون زيارة إلى المناطق التي ارتفع فيها منسوب المياه، لتحقيق مهمتهم المتمثلة في وصف تطور ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة خلال السنوات الأخيرة، ومد سلطة التحقيق بمحاكاة للتكوينات الجيولوجية في المدينة، ووصف هيدرولوجية حركة المياه تحت السطحية فيها، وتعيين المناطق التي نفذت المياه الجوفية فيها إلى سطح الأرض.

كما تتمثل مهمة الاستشاريون في تعيين العوامل الطبيعية المؤدية إلى هذا النفاذ، وبحث أثر اختلال نظم إدارة البنية التحتية في المدينة على نشوء حالة النفاذ، واستجلاء كفاية تقدير جهة الإدارة كميات المياه المخصصة للمدينة من مياه منظومة النهر الصناعي، وتعيين أثر الخطأ في التقدير -إن وجد- في نُشوء حالة نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض، وتعيين المشكلات البيئية والصحية المصاحبة لارتفاع منسوب المياه الجوفية، وأثر هذا الارتفاع على أساسات الأبنية والمنشآت.

ومن المقرر أن يقدم الاستشاريون اقتراحات حول سبل معالجة المشكلة، وملاحظات من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمدن والمجتمعات المحلية، وإدارة مخاطر الكوارث.

وتعاني مدينة زليتن ارتفاع منسوب المياه الجوفية، إلى حد دفع مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن، محمد أبو قميزة، لوصف الوضع بالكارثة البيئية، بينما فشلت الجهود حتى اللحظة في خفض منسوب المياه.

وفي 30 يناير الماضي، قررت الحكومة الليبية إعلان حالة الطوارئ القصوى ببلدية زليتن، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين من أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

بينما شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين، لمعالجة الأزمة.