النصر يستغرب “أعمالًا غير رياضية” تعرضت لها بعثة فرقيه قُبيل مواجهة الصقور

أخبار ليبيا 24

أعرب مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، عن استغرابه من الأعمال غير الرياضية التي تعرضت لها بعثة فريقها الأول لكرة القدم بملعب طبرق، أمس الجمعة، قُبيل انطلاق المباراة التي يستضيفها نادي الصقور، ضمن الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ولم يكشف مجلس إدارة فريق “الفحامة” عن تلك الأعمال التي وصفها بـ”غير الرياضية”، مذكرًا بالعلاقات التاريخية التي تربط الناديين.

ولفتت إدارة نادي النصر، إلى أنها قبل أسبوع استضافت بعثة فريق الصقور في مدينة بنغازي، مشيرة أنها “دائمًا ما كانت ترحب بنادي الصقور في إجراء التمارين داخل المعقل التاريخي لنادي النصر”.

وأكدت إدارة النادي النصراوي، أن ذلك يأتي في إطار حرصها على استمرار العلاقات الطيبة مع نادي الصقور، وإيمانًا منها بأن الرياضة أخلاق وتساعد على الترابط لا الشتات.

ودعت إدارة نادي النصر، جماهير وإدارة نادي الصقور، بأن تكون في مستوى الروح الرياضية وفي مستوى العلاقة الطبية بين الناديين، وبأن تكون المنافسة الشريفة داخل المستطيل الأخضر طيلة 90 دقيقة.

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وفاز النصر على الصقور بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جرت بين الفريقين أمس الجمعة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الإياب بالمجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وسيطر النصر على مجريات اللعب وكان هو الفريق الأخطر والأكثر محاولة على المرمى لإحراز الأهداف، فكان له ما أراد عندما أحرز جوناثان سواه الهدف الأول في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، ثم أضاف شكرية الهدف الثاني في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدفين نظيفين.

وبهذا الفوز يتمكن النصر من تعزيز صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة، فيما توقف رصيد الصقور عند ست نقاط في المركز الأخير بترتيب فرق المجموعة.