المنفي: نؤيد أية خطوات تعزز الوحدة النقدية الأفريقية

أخبار ليبيا 24

أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي تأييد أية خطوات تعزز الوحدة النقدية الأفريقية وإيجاد صيغ لتأسيس قواعد للعمل الكفيل بتوفر أدوات تمويل إفريقية ذاتية.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم السبت، بمقر الاتحاد الأفريقي، في القمة الرئاسية التي دعا لها رئيس جمهورية غانا، الاتحاد الأفريقي للمؤسسات المالية الأفريقية.

وقال المنفي: إن “المادة 19 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي نصت على إنشاء ثلاث مؤسسات مالية أفريقية”.

وأضاف: أن “قمة أبوجا 2005 أصدرت مقررًا بتوطين تلك المؤسسات، أعقب ذلك توافقات على مستوى الأقاليم بأن تكون ليبيا مقرًا لمصرف الاستثمار الأفريقي، ونيجيريا مقرًا للمصرف المركزي الأفريقي والكاميرون مقرًا لصندوق النقد الأفريقي”.

وأكد المنفي، أن ليبيا اتخذت إجراءات تنفيذية لتأسيس المصرف على مستوى البنية التحتية. وأيّد الخطوات التي يقوم بها الرئيس “نانا أكوفو أدو”، للتسريع بتأسيس المصرف لمباشرة أعماله من العاصمة طرابلس.

وقال المنفي: إن “دولة ليبيا تستشعر أهمية تفعيل بنك الاستثمار، إيمانًا وثقة منها بأن تتحمل المسؤولية بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والمفوضية في وضع هذه المؤسسة الأفريقية الهامة موضع التنفيذ”.

وشهد المنفي في ختام القمة حفل إطلاق تحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف – نادي أفريقيا.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي، اليوم السبت، في أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، في أعمال الدورة العادية الـ37 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي “قمة الاتحاد”. وحضر الدورة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء.

كما حضر انطلاق أعمال القمة كل من رئيس البرازيل، ورئيس وزراء دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية. وستواصل القمة أعمالها خلال يومي 17 و18 فبراير الجاري.