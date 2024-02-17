الزوي يشدد على لجنة التدقيق وحصر الأضرار بدرنة استكمال أعمالها لصرف تعويضات المتضررين

أخبار ليبيا 24

شدّد، أبوبكر الزوي وكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة الحصر والتعويضات، على ضرورة استكمال الزيارات الميدانية للمنازل المتضررة من الفيضانات في درنة للتأكد من حصر جميع الأضرار، وتسليم الصكوك لمستحقيها.

وقالت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم السبت، إن “الزوي” اطلع على عمل لجنة التدقيق وحصر الأضرار الناجمة عن إعصار دانيال في درنة لمتابعة القوائم النهائية. وأوضحت الحكومة، أن ذلك يأتي لاستكمال صرف صكوك التعويضات لبقية المتضررين خلال الفترة القادمة.

وفي أكتوبر الماضي بدأت الحكومة الليبية في صرف التعويضات للمتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا.

وتمثلت قيمة التعويضات في صرف 100 ألف دينار ليبي للبيوت التي تهدمت بشكل كامل و50 ألف دينار للبيوت المتضررة جزئيًا و25 ألفا للبيوت التي تضررت مقتنياتها.

وفي العاشر من سبتمبر 2023، أسفرت فيضانات ناجمة عن “إعصار دانيال” عن دمار واسع أودى في درنة وأودى بحياة الآلاف.

وأحدثت الفيضانات أزمة كبيرة لدى سكان المدينة نتيجة تأثيرها المدمر، إذ واجه السكان العديد من الصعوبات، نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية وانهيار أكثر من ربع المدينة المجاور لجانبي وادي درنة.

وفي سبتمبر الماضي أقر مجلس النواب ميزانية للطوارئ تقدر بـ10 مليارات دينار ليبي، وذلك لمواجهة آثار الكارثة الناجمة عن الفيضانات وإعادة تأهيل المدن المنكوبة.

وسبق للجنة الحصر والتعويضات بالحكومة الليبية، توزيع صكوك التعويضات. وكان آخرها في 16 يناير الماضي على 400 عائلة متضررة.