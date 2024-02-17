“الداخلية الإيطالية”: انخفاض أعداد المهاجرين الواصلين إلى شواطئنا عبر إقليم برقة

أخبار ليبيا 24

انخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى إيطاليا بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي؛ بحسب وزارة الداخلية الإيطالية، التي كشفت عن أن الانخفاض وصل نسبة 46,9% من أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حين وصل 7 آلاف و857 شخصًا إلى إيطاليا.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، عن وزارة الداخلية الإيطالية قولها، إن ما لا يقل عن 4 آلاف و28 مهاجرًا وصلوا بشكل غير نظامي إلى إيطاليا، منذ بداية العام حتى 15 فبراير الحالي.

وذكرت الداخلية الإيطالية أن بلدان انطلاق القوارب كشف عن تجاوز ليبيا لتونس، وهو تغيير مقارنة بالعام الماضي، حيث سجل المسار التونسي وصول مائة ألف، بينما سجل الخط الليبي خمسين ألفا.

وأكدت أن عدد الوافدين على السواحل الإيطالية للمهاجرين من تونس، ارتفع من 4 آلاف و236 شخصًا إلى 1172، بنسبة (-72,3%)، وارتفع عدد الوافدين من ليبيا من 2,614 إلى 2,822 (+7,9%).

ووفق الوكالة، فإن عمليات المغادرة من ليبيا شملت بشكل أساسي إقليم طرابلس، ولا سيما محليات زوارة وصبراتة والزاوية، في حين انهارت الرحلات الآتية من إقليم برقة شرقي البلاد.

يذكر أن شرقي البلاد احتضن -نهاية شهر يناير الماضي- فعاليات المؤتمر الأفريقي الدولي للهجرة، بمدينة بنغازي بمشاركة 40 دولة.

وحضر فعاليات المؤتمر: رئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس البرلمان الأفريقي، وعدد كبير من ممثلي الحكومات والمنظمات الأفريقية المتعلقة بالهجرة.

وقال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بالحكومة الليبية، إن المؤتمر يعد هو الأول حول الهجرة في أفريقيا، تحت شعار “حلول مستدامة لأفريقيا”، وإن الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو وضع استراتيجية أفريقية مشتركة لمقاربة قضية الهجرة.