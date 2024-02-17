الحكومة والبرلمان يتابعان سير أعمال الصيانة والتطوير بجامعة درنة

أخبار ليبيا 24

اطّلع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، رفقة المهندس بلقاسم حفتر، المدير العام لصندوق التنمية وإعمار ليبيا؛ على سير أعمال الصيانة والتطوير بجامعة درنة.

يأتي ذلك عقب الإعلان عن تدشين عدد من المشاريع، ومن ضمنها استكمال مشروع 2000 وحدة سكنية بمرافقها وخدماتها وبنيتها التحتية، وإعمار جامعة درنة وبناء جسور حديثة تربط ضفتيّ درنة.

واطلع المسؤولين، خلال الجولة، على أعمال صيانة مسجد “الصحابة”، الرمز التاريخي لدرنة الزاهرة، وإعادة بناء وتأهيل وصيانة عدد من المدارس والمؤسسات الحكومية وغيرها من المشاريع.

تخصيص ميزانية كبيرة

وكان رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة الليبية، عقدا اجتماعًا، صباح اليوم السبت، مع عمداء البلديات المتضررة من إعصار دانيال الذي ضرب المناطق الشرقية سبتمبر الماضي، بحضور المدير العام لتنمية إعمار ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الاجتماع، أنه في ظل الألم الذي يشعر به الشعب الليبي جراء فقدان العديد من الأرواح، وتدمير البيوت والممتلكات، قدمت الحكومة الليبية -بدعم من مجلس النواب- التعويضات المناسبة للمتضررين، وأنشىء صندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة، بإشراف المدير التنفيذي، كما خصصت الحكومة الليبية ميزانية كبيرة لتمويل عمليات الإعمار وإعادة البنية التحتية المتضررة.

واستعرض الاجتماع، أيضًا، الدور الذي لعبته الحكومة الليبية من خلال تشكيل لجنة الإعمار، التي تضم ممثلين عن البلديات والشركات المختصة، بهدف حل المختنقات والتحديات التي تواجه عملية الإعمار.

تطوير جامعة درنة وبعض المرافق

وأعلن صندوق إعادة إعمار درنة، في 11 يناير الماضي، بدء العمل الفعلي لصيانة واستكمال وتطوير جامعة درنة وبعض المرافق الأخرى المصاحبة لها.

وبدأت الأعمال الفعلية لصيانة واستكمال وتطوير جامعة درنة، وذلك تحت إشراف شركة وطنية، بمتابعة مباشرة من مكتب المشروعات بالصندوق.

أهمية المشروع

ونوه الصندوق، في بيانه، بأن مشروع إعادة إعمار جامعة درنة يسهم في تعزيز البنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين، فضلًا عن التطوير الشامل للجامعة والمؤسسات الحكومية لتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكان درنة والمناطق المجاورة.

فداحة المشهد

وكانت مدينة درنة الأكثر تضررًا في الشرق الليبي جراء إعصار العاصفة المتوسطية “دانيال”، حيث كشفت صور ومقاطع مرئية متداولة عبر وسائل الإعلام فداحة المشهد.

وأظهرت تلك المقاطع اختفاء أحياء بأكملها وظهور جثث متناثرة في الشوارع، وقُدّر عدد الضحايا والمفقودين بالآلاف، بينما أعلن رئيس الحكومة الليبية أنها منطقة منكوبة، ودعا لتدخل دولي عاجل وفتح ممر بحري.