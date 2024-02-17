“الجنايات”: السجن لعصابة تجلب الأجانب بمستندات مزورة

أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام، أن محكمة جنايات طرابلس أصدرت أحكامًا بالسجن على ثمانية متهمين، من بين خمسة وثمانين مطلوبًا للعدالة؛ وذلك لضلوعهم في عمليات تزوير مستندات دخول الأجانب إلى البلاد.

وأوضح المكتب، في بيان له، اليوم السبت، أن الأحكام تضمنت مجموعة متنوعة من العقوبات، إذ جرى الحكم بالسجن لفترات مختلفة على المتهمين، حسب درجة تورطهم في الجريمة.

أحكام المحكمة

وتضمنت أحكام المحكمة: سجن المتهم الأول لمدة عشر سنوات والمتهم السابع لمدة ثمانية سنوات، بينما جرى الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات للمتهمين الثاني والثالث، وبالسجن لمدة سنة واحدة للمتهمين الأربعة الآخرين مع وقف نفاذ العقوبة.

وشدد المكتب على أن تزوير المستندات يهدد الأمن الوطني بدخول أشخاص غير مرغوب فيهم إلى البلاد، ويمكن أن يؤدي دخول الأجانب بشكل غير شرعي إلى استنزاف الموارد الاقتصادية وتهديد استقرار السوق العمل.

الحلول المقترحة

وناشد المكتب الجهات الأمنية بالتعاون مع الدول الأخرى لمشاركة المعلومات، وتطوير استراتيجيات مشتركة لمكافحة عمليات تزوير المستندات، فضلًا عن زيادة الرقابة والتفتيش في نقاط الدخول الحدودية لتقليل فرص التزوير.

وتشهد ليبيا منذ سنوات عديدة تحديات أمنية وقانونية مرتبطة بدخول الأجانب إلى البلاد بطرق غير قانونية، أو باستخدام مستندات مزورة.

ويُعد تزوير مستندات الدخول من أهم الأنشطة الإجرامية التي تؤثر على أمن الدولة واستقرارها.