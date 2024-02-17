اشتباكات مسلحة بين مجموعة الأمن العام والقوة المتحركة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

اندلعت في العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين جهاز الأمن العام و القوة المتحركة.

وأفادت مصادر مطلعة بسماع إطلاق نار في المنطقة الغربية للعاصمة طرابلس، في اشتباكات مسلحة بين مجموعتين مسلحتين في أحياء غرب طرابلس بعد منتصف ليل الجمعة، دون أن ترد أنباء عن أسباب المعركة.

وأكدت ذات المصادر أن الاشتباك دارت بين مسلحين من مجموعة الأمن العام التابعة لوزير الداخلية عماد الطرابلسي من جهة والقوة المتحركة، مما تسبب في إغلاق الطريق الساحلي جنزور من جزيرة الغيران.

فيما لا يعرف حتى الآن إن كانت الاشتباكات قد أدت لسقوط قتلى أو جرحى.

وأضافت المصادر أن الاشتباك يدور في مناطق جنزور والسراج وغوط الشعال في أقصى غرب العاصمة طرابلس.

يذكر أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت الجمعة الماضية، بين مجموعات مسلّحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بمدينة غريان الواقعة جنوب غربي العاصمة طرابلس، أدت إلى هلع داخل المدينة.

ويعد الاحتقان العسكري في العاصمة طرابلس دليل على وجود تصعيد مسلح قد يحدث في أي وقت بين الفصائل المتنافسة، في ظل استمرار الجود السياسي في البلاد .

ولم يتوصل قادة ليبيا إلى تفاهمات تؤدي إلى إجراء الانتخابات، بسبب خلافات حول القواعد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية وأساس شروط الترشح للرئاسة، وبسبب الانقسام الحكومي والإداري والصراع المستمر على السلطة والثروة.

وحتّى الآن، لم يظهر القادة في ليبيا أيّ ميل أو رغبة في الحوار والتوافق حول القضايا الخلافية، وعلى رأسها القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة، بعد اشتراط مجلس النواب إقصاء حكومة عبد الحميد الدبيبة من المشاركة في مبادرة الأمم المتحدة.