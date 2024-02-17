أنشيلوتي: موضوعنا هو مباراة الغد.. ليس مبابي

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نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، اليوم السبت، التقارير التي تفيد بانضمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى النادي الملكي عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بعد هذا الموسم، وأصر على أنه يركز بشكل أكبر على خصومه المقبلين.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: “أتفهم أن هذا هو موضوع اليوم ربما للجميع، لكن موضوعنا هو مباراة الغد ضد رايو فايكانو”. وأضاف: “علينا أن نؤدي بشكل جيد.. هذا ما يدور في ذهني”.

وكان مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا، مرتبطا بشكل كبير بالانتقال إلى ريال مدريد في عام 2022، لكنه أعلن بعد ذلك عن تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وكعادته تملص أنشيلوتي من الإجابة حول ما إذا كان يرغب في وجود المهاجم الفرنسي في فريقه وما إذا كان يتم الحديث عنه في غرفة ملابس ريال مدريد.

الفوز بالألقاب

وقال مدرب ريال مدريد: “تحدثنا عن المباراة.. نعلم أنها مباراة حيوية لهذا الموسم”. وتابع: “يمكن للناس أن يتحدثوا، وأنا أتفهم ذلك.. أود أن أنهي هذا الموسم بشكل جيد، وأن أفوز بالألقاب.. هناك متسع من الوقت للتفكير في الموسم المقبل”.

ووجه ريال، الذي يتصدر الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، ضربة قوية لآمال جيرونا في اللقب يوم السبت الماضي بعد هزيمته 4-0.

وسيواجه جيرونا، صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة، تحديا صعبا أيضا يوم الإثنين خارج ملعبه أمام أتليتيك بلباو المتألق الذي لم يخسر أي نقطة على أرضه منذ أكتوبر.

وسيتطلع ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي، يوم الثلاثاء، إلى اتخاذ خطوة أخرى نحو استعادة اللقب عندما يلعب أمام رايو المتواضع يوم الأحد. وفاز ريال مدريد على رازن بال شبورت لايبزيج 1-0 في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.