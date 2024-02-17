أمطار خفيفة متفرقة على شمال غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تكاثر السحب من حين لآخر على أغلب مناطق شمال ليبيا يتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة و متفرقة خاصةً على مناطق الشمال الغربي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تنشط الرياح نسبياً مساء اليوم ونهار الغد على غدامس والحمادة وبعض مناطق الجنوب الغربي مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ودرجات الحرارة القصوى تكون معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا خاصةً أثناء فترات النهار حيث تتراوح على مناطق الشمال ما بين 16- 20 مْ، وعلى مناطق الجنوب ما بين ( 20-24 )مْ.

ومن المتوقع أن تكون هناك الفرصة أفضل لهطول الأمطار بدايةً من مساء يوم الثلاثاء المقبل على مناطق شمال غرب ليبيا.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16–22)مْ.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر.

والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة على الخليج بينما تكون شمالية شرقية فشمالية غربية على باقي المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(14–20)مْ.

أما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

والرياح جنوبية شرقية فشرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في أثارة الأتربة والرمال.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(20–24)مْ، وتصل اليوم على غات إلى (30)مْ ثم تتراجع من يوم الغد.

بينما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19–22)مْ.