أسبوع النشاط بميناء الحريقة .. شحن مليونيّ برميل من النفط الخام للصين

أخبار ليبيا 24

كشف مصدر في ميناء الحريقة النفطي بطبرق، عن وصول الناقلة النفطية “الإكسبلورر”، آتية من اليونان وتحمل علم ليبيريا إلى الميناء في طبرق، والتابع لشركة الخليج العربي للنفط.

وأكد المصدر، في تصريح خاص لوكالة “أخبار ليبيا 24″، أن العاملين بالميناء استقبلوا هذه الناقلة لشحن مليون برميل من النفط الخام، والتي تستعد للانطلاق إلى الصين.

وتعد هذه الناقلة الثالثة التي تصل إلى ميناء الحريقة النفطي، خلال شهر فبراير الجاري، ما يشير إلى نشاط ملحوظ في حركة النواقل النفطية في هذا الميناء خلال هذه الفترة.

وقال المصدر، إن إنتاج النفط اليومي المستلم من حقليّ مسلة والسرير، بلغ حوالي 190 ألف برميل، وذلك عبر أنبوب بطول 513 كيلومترًا وقطر 34 بوصة.

من الجدير بالذكر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجري وفقًا للإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، إضافة إلى الحفاظ على البيئة، وهي من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

وكان الميناء قد استقبل في 11 فبراير الجاري، الناقلة المليونية الثانية “كارفينيوس”، مقبلة من اليونان، وتحمل علم جزر الباهامز، لشحن مليون برميل إلى دولة الصين أيضًا .

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي يواصل دوره كمركز رئيسي لتصدير النفط الليبي، مع استمرار حركة النواقل النفطية والإنتاج المتواصل من الحقول النفطية في المنطقة.