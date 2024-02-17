أبو الغيط: على المتحاربين في ليبيا تجاوز الصعوبات لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعمه لعملية التسوية السياسية في ليبيا وحث الأطراف المتحاربة على تجاوز الصعوبات التي تحول دون إجراء الانتخابات المقبلة.

الدعوة لحل سياسي

ودعا “أبو الغيط” الأطراف الليبية إلى اللجوء إلى الحل السياسي وتجاوز العقبات الموجودة، مشيرًا إلى أهمية التعاون والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية في البلاد.

جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة (37) لقمة الاتحاد الأفريقي، والتي انطلقت أعمالها اليوم السبت في أديس أبابا، بمشاركة واسعة من قادة الدول الأفريقية وعدد من شركاء الاتحاد الأفريقي.

وصرح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، بأن “أبو الغيط”، أكد خلال كلمته التزام جامعة الدول العربية باستمرار التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، من أجل الدفع بالشراكة العربية الأفريقية المتينة.

الدعم لفلسطين

وأشاد “أبو الغيط” بالمواقف الأفريقية الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

كما أثنى على جهود جنوب أفريقيا في محاسبة إسرائيل، وفضح جرائمها ووضع حد للمذبحة في قطاع غزة.

ملكية الليبيين

وكانت جامعة الدول العربية، أكدت أهمية دعم المسار السياسى فى ليبيا، استنادًا إلى ملكية الليبيين للعملية السياسية واعتماد نهج المصالحة الوطنية الشاملة كأساس يقود لاستقرار ليبيا.

وشددت الجامعة على التزامها بمسؤولياتها الأصيلة تجاه الاشقاء في ليبيا، والحفاظ على استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير الدكتور حسين الهنداوي، خلال مشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في قمة الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، التي عُقدت في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو.